Tra le personalità italiane più discusse ma anche dal maggior successo in vari contesti figura Chiara Ferragni, una delle più note influencer ed imprenditrici italiane, che dopo una vera e propria gavetta, ha ridefinito questo fattore effettivo in Italia, diventando anche la più seguita sui social media. Oltre che influencer, la Ferragni è anche un vero e proprio personaggio pubblico oltre che, come detto, imprenditrice. Condizione che è stata oggetto di critiche anche da parte dell’attuale Premier Giorgia Meloni che ha rivolto una critica concettuale proprio nei confronti della nota influencer.

Il tutto è riconducibile ad un caso molto recente che ha visto Chiara Ferragni essere accusata di poca onestà dalle parole della Premier, anche se quest’ultima non ha fatto direttamente menzione all’episodio recente.

La risposta è arrivata dal marito di Chiara Ferragni, ossia Federico Lucia, in arte Fedez.

Giorgia Meloni contro Chiara ferragni: la risposta di fedez non si fa attendere

Personalità come Chiara Ferragni e Fedez sono naturalmente al centro dell’attenzione, anche per le numerose campagne di beneficienza che l’influencer e l’ex rapper hanno da tempo avviato, così come campagne di supporto a vari atti, come nel 2020 quando i due hanno lanciato una raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele durante l’epidemia da Covid-19.

Diversa la situazione che ha portato l’iniziativa portata avanti stavolta direttamente da Chiara Ferragni, che lo scorso anno si è fatta carico di una campagna di supporto ad una campagna per finanziare la ricerca contro delle malattie, attraverso la commercializzazione di un pandoro “griffato” Ferragni, concepito dalla Balocco attrverso un accordo. L’Antitrust ha rilevato irregolarità della comunicazione della campagna marketing visto che solo la Balocco ha fatto registrare una donazione, indipendente dalla vendita dei prodotti, e le due società Fenice e TBS Crew legate alla Ferragni sono state multate per un totale di oltre 1 milione di euro.

E’ stata addirittura la Meloni, in un recente discorso a portarsi in una posizione diretta contro gli influencer affermando:

Gli influencer non sono quelli che fanno soldi a palate mettendo vestiti o borse o promuovendo carissimi panettoni facendo credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo servirà solo a pagare cachet milionari

Di tutta risposta è arrivata l’affermazione direttamente da Fedez che ha dichiarato apertamente che è molto più logico diffidare nei politici e nello Stato, spesso carente in quanto a bisogni e capacità di “ascoltare” i bisogni dei cittadini, ricordando l’iniziativa durante il Covid-19.