Legato soprattutto alle numerose collaborazioni con vari programmi Rai, tra cui anche il ruolo noto da direttore d’orchestra al Festival di Sanremo, mantenuto a lungo, fino all’edizione 2023, dove il noto compositore, direttore d’orchestra nonchè personaggio pubblico, non ha mantenuto il proprio ruolo, pur prendendo parte a varie rubriche di vario tipo sempre inerenti il festival. Ma che fine ha fatto Beppe Vessicchio, sarà presente a Sanremo 2024?

Il noto personaggio pubblico, legato per oltre 20 anni al Festival dove ha mantenuto un ruolo sempre più importante, lo scorso anno ha dovuto fare causa al Festival, ed ha dato nel recente passato qualche indicazione in merito alla kermesse nell’edizione del prossimo anno.

Nel frattempo però l’attività del direttore d’orchestra partenopeo non si è arrestata ed è rimasto comunque nell’orbita Sanremo.

Che fine ha fatto beppe vessicchio? Ci sarà a Sanremo 2024?

Classe 1956, nato a Napoli, si è formato assieme a molti altri compaesani, ha avuto una lunga collaborazione con numerosi cantautori italiani con i quali ha sviluppato numerose collaborazioni.

Ha poi preso parte a vari spettacoli e dagli anni 70 è rimasto attivo nell’avanspettacolo, sia come personaggio pubblico ma anche nella sua veste principale di di direttore d’orchestra e coordinatore.

Non ha mantenuto il ruolo nel 2023 anche se ha comunque fatto parte in qualche modo, avendo preso parte ad uno speciale podcast per Amazon Music intitolato “Italians do Hits Better“ ed è stato ospite fisso del podcast di Fedez Muschio Selvaggio proprio durante il periodo di Sanremo, sempre nel 2023.

Vessicchio ha fatto causa alla Rai, ma non per Sanremo, piuttosto per un contenzioso relativo ai diritti d’autore che sembra essersi risolto, in merito alla sua “mancanza” lo scorso anno ha confessato di aver provato una mancanza effettiva nel non aver mantenuto un ruolo, pur avendo comunque gradito “vivere” Sanremo da altri punti di vista.

Per il 2024 nelle scorse settimane il direttore d’orchestra ha parlato di un “forse” e di non aver avuto mai paletti da rispettare in passato ribadendo comunque di essere in attesa di una eventuale comunicazione anche in un ruolo esterno, ma comunque correlato al mondo del servizio pubblico. Aveva rivelato “