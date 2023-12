Cantautrice ed artista a tutto tondo, Caterina Caselli, oggi 77enne, ha messo la “firma” oltre alla voce in numerose canzoni ancora oggi molto riconoscibili e “coverizzate”, ma anche interpretate da altri artisti. La nota cantante nativa di Modena ha di recente avuto un incidente non grave ma comunque limitante nel corso delle ore immediatamente precedenti all’ultimo post su Instagram dove la cantante è apparsa comunque volonterosa nel dare buone feste a tutti.

L’incidente è occorso presso la Galleria del Corso, a Milano, come l’artista ha comunicato ed ha intimato di fare attenzione anche ai propri fans e followers.

Il tutto ha portato ad una lesione dell’omero, l’osso presente nel braccio.

Caterina Caselli, incidente per la canante: ecco cosa è successo

Nota soprattutto a partire tra le voci femminili di maggior successo negli anni sessanta e settanta, la Caselli ha concepito anche brani rimasti iconici nell’immaginario comune come “Nessuno mi può giudicare” oppure “Insieme a te non ci sto più”, in una carriera che prosegue da quasi 60 anni, la Caselli ha collaborato nel corso degli anni con tantissimi artisti, che l’hanno resa ancora più famosa. Oltre al successo commerciale di circa una ventina di album tra live e raccolte varie, è spesso tutt’ora ospite di vari programmi, pur avendo diradato le proprie apparizioni televisive ufficiali nelle vesti di cantante.

Attraverso il proprio profilo Instagram la cantante ha realizzato un video dove appare infortunata in corrispondenza del braccio, raccontando l’episodio occorso proprio sotto la Galleria di Milano dove è presente un albero di Natale “particolare” concepito da Gucci che ha da subito diviso molto i giudizi degli abitanti e dei turisti. Proprio in corrispondenza dell’albero l’artista è caduta.

“Sulla destra ci sono dei tubi per illuminare l’albero coperti da una montagnetta e una striscia invisibile gialla – che dovrebbe segnalare l’ostacolo, Fate attenzione perché è molto pericoloso”.

La Caselli ha anche evidenziato la pericolosità del tratto, in quanto anche altre persone stavano effettivamente scivolando rischiando di farsi male. La cantante non ha comunque fatto mancare l’affetto nei confronti dei propri followers, che hanno risposto presente praticamente immediatamente.