Eleonora pedron laureata con una tesi su sé stessa – Ecco di cosa si tratta

Eleonora Pedron è una conduttrice ed attrice di grande successo e molto amata dal pubblico. In questi ultimi giorni si parla molto di lei per via di un traguardo molto importante da lei raggiunto, la donna si è laureata ed è molto felice di questa cosa. Eleonora Pedron laureata con una tesi su sé stessa.

La donna e personaggio televisivo si è laureata in psicologia con una tesi di laurea su sé stessa. Lei ha festeggiato e si è mostrata felice con la corona di alloro accanto al compagno.

Eleonora Pedron laureata: ecco in cosa si è laureata l’ex miss italia

Eleonora Pedron è una nota ed amata conduttrice ed attrice italiana, nonché ex Miss Italia nel 2002. La donna si è laureata in Scienze e Tecniche psicologiche all’Università Niccolò Cusano. La conduttrice aveva già annunciato che avrebbe steso una tesi di laurea su sé stessa.

Eleonora Pedron ha postato sui social una foto in cui mostra felice con la tesi di laurea in mano, la corona di allora ed i fiori. La didascalia sotto la foto è “Mamma … e papà, sono tanto felice”. C’è quindi una dedica speciale al padre che è venuto a mancare qualche anno fa in seguito ad un incidente stradale.

La discussione della laurea si è tenuta a Roma, a suo fianco ci sono i figli Ines Angelica e Leone Alexandre, nati dalla sua storia con Max Biaggi, e il compagno l’attore Fabio Troiano.

La tesi di laurea ha come tema: “come arrivare al successo attraverso l’impegni e non perché sei nato genio”. La conduttrice nel suo elaborato è partita dalle biografie di personaggi illustri e si è però ispirata a sé stessa, con i suoi dolori e le sue fragilità.

“A quarant’anni ho messo tutto in pausa per studiare e diventare psicologa. Avevo voglia di dimostrare che posso fare di più, e che non è mai troppo tardi per cambiare vita. Psicologia è nata come piano B, nel caso fosse finita la mia carriera televisiva: ora è il piano A. Anche perché mi aiuta a essere una madre migliore”.