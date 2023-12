Francesca Sofia Novello: Io e Valentino rossi, un altro figlio

Francesca Sofia Noviello è la compagna di Valentino Rossi e madre della loro prima figlia Giulia. La donna ospite del podcast di Diletta Leotta. la modella ha raccontato del desiderio di allargare la loro famiglia.

La modella e il campione di motociclismo hanno allargato la loro famiglia circa un anno e mezzo fa. La donna ha però dichiarato che i due vogliono allargare la famiglia. Vediamo qui le sue dichiarazioni.

francesca sofia novello: un altro figlio con valentino rossi

Francesca Sofia Novello è una modella e compagna di Valentino Rossi. La coppia ha avuto una figlia lo scorso anno e la donna ha annunciato la voglia di allargare la famiglia. “Giulietta sicuramente avrà un fratellino o una sorellina. Io sono cresciuta con mia sorella ed ha avuto la fortuna di condividere tutto con lei”.

La coppia ha annunciato i desiderio di avere un altro figlio, anche hanno di chiarato che non c’è fretta. Inoltre Francesca Sofia Novello ha annunciato come ha annunciato la sua prima gravidanza. “Ho scoperto di essere incinta, ma non l’ho subito detto a Vale perché aveva una gara il weekend successivo. Dopo aver ben figurato durante la qualifica, la domenica però Valentino cade e quando si ritrova nella ghiaia decide istintivamente disse ritirarsi dell’attività agonistica. La domenica sera è tornato a casa, mentre io gli confidavo del mio stato interessante, lui mi rivelava la sua decisione di smettere. Giulietta è nata il 4 marzo 2022, la domenica in cui iniziava il primo Mondiale della Moto GP senza Valentino Rossi”.

La figlia della coppia ha già una grande passione per le motociclette e spesso i genitori condividono sui social foto e video in cui la bambina è in sella a moto kart e giocattolo.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono una coppia molto unita ed affiatata ed hanno in cantiere il progetto di un altro bambino.