Caterina Caselli caduta: in strada a milano la frattura

Una della cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano è Caterina Caselli. La donna in questi giorni su tutti i giornali per via di uno spiacevole episodio che la ha vista protagonista: Caterina Caselli caduta a Milano. La cantante nella caduta ha riportato una frattura al braccio.

Caterina Caselli caduta a pochi giorni dal Santo Natale in Galleria a Milano, purtroppo la cantante ha riportato una brutta frattura al braccio, che la vede dove r portare la fasciatura per almeno un mese. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Caterina Caselli caduta a Milano: ecco cosa è accaduto

La nota ed amata cantante nei gironi scorsi è caduta a Milano ed ha riportato una frattura al braccio. Ecco le sue parole “Sono passata in galleria del Corso a Milano, dove sulla destra ci sono dei tubi per illuminare l’albero coperti da una montagnetta nera e da una striscia gialla trasparente quasi invisibile. Stavo guardando l’albero quando sono inciampata e sono caduta. Questa mi ha procurato la rottura dell’omero: per un mese dovrò tenere questa camicia di forza“.

Queste sono le parole di Caterina Caselli per raccontare quanto le è accaduto in Galleria a Milano. La donna ha poi aggiunto “Fate molta attenzione perché mentre ero a terra e aspettavo l’ambulanza ho visto altre persone inciampare. Io per un mese devo stare così però non mi impedisce di farvi gli auguri di buon Natale. Siate felici, tanta gioia e felicità”.

Chi è Caterina Caselli?

Caterina Caselli è una cantante italiana e produttrice discografica di grandissimo successo. La donna ha 77 anni, lei è nata il 10 aprile 1946 ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Per via dei suoi vistosi capelli biondi lei è conosciuta anche come il Casco d’Oro ed ha spopolato negli anni Sessanta e Settanta.

Tra le sue canzoni più famose ricordiamo: Nessuno mi può giudicare, pubblicata nel 1966 e Insieme a te non ci sto più, pubblicata nel 1968.