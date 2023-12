E’ stata una delle coppie sicuramente più famose del mondo dello spettacolo per un certo periodo, ma il legame tra eros ramazzotti e Michelle Hunziker è oramai parte del passato e come viene spesso definito, risulta essere solo un ricordo. Nonostante ciò i due hanno avuto una figlia che da pochi mesi è divenuta a sua volta mamma, rendendo il cantante e la conduttrice di fatto nonni. Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono stati nuovamente fotografati da diversi giornali legati al gossip.

Per alcuni è stato un ritorno di fiamma, per altri potrebbe diventarlo nuovamente. La verità relativa ad una delle coppie sicuramente più riconoscibili non è ancora stata confermata.

I due potrebbero ritornare assieme? E’ stato Eros Ramazzotti stesso a commentare una forma recente di notizia, palesata proprio in questo mese.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker insieme: Ritorno di fiamma?

Sembrano passati pochi anni ma i due si sono di fatto conosciuti ed uniti in una coppia e formando un legame importante oramai quasi 30 anni fa, in un contesto che ha visto entrambi, nei rispettivi campi, agli esordi, Eros era già molto conosciuto tra i giovani, avendo già iniziato a sviluppare successi canori ed esibizioni, mentre la bionda conduttrice nata in Svizzera era già un volto noto della TV, e molto presto avrebbe iniziato anche a condurre programmi importanti.

I due si sono legati nel 1995 e poco dopo è nata la loro unica figlia, Aurora, che proprio in questi mesi ha compiuto 27 anni. La giovane rampolla Ramazzotti è stata più volte bersaglio degli hater che l’hanno attaccata via social per il suo essere “raccomandata” ma anche per ll suo aspetto, considerato “meno attraente” della madre.

I genitori in realtà sono rimasti comunque in ottimi rapporti di amicizia, ed anche quanto raccolto di recente da Diva e Donna che li ha fotografati assieme in un contesto familiare allargato, è stato puntualmente smentito e chiarito direttamente da Eros Ramazzotti che attraverso i propri canali social ha smentito alcun tipo di riavvicinamento o “ritorno di fiamma”, parlando proprio di una naturale volontà di essere vicini alla figlia e di costituire un nucleo familiare efficace e affettivamente importante.

Dopo la storia con Michelle, Eros ha sposato Marica Pellegrinelli nel 2014. Insieme hanno avuto due bambini: Raffaela Maria e Gabrio Tullio anche se il matrimonio si è interrotto prima della fine del decennio, mentre Michelle è stata successivamente legata a Tomaso Trussardi che ha sposato nel 2014, dalla quale sono nate Celeste e Sole, anche in questo caso però il legame è terminato nel 2022.