Alessandra Celentano, sai di quale malattia soffre l’insegnante di Amici?

E’ uno dei volti “storici” di Amici di Maria De Filippi, uno dei format di maggior successo da parte di “casa” Mediaset, che in oltre vent’anni di sviluppo ha sicuramente contribuito a forgiare quello che viene oramai definito come il “papà” all’italiana del talent formativo di musica e ballo. Alessandra Celentano ricopre il ruolo di insegnante e giudice dal 20 anni ed è una delle presenze più ironiche del programma, che inizialmente ha visto la partecipazione anche dimostrativa con delle esibizioni per i giovani debuttanti, ridotte e poi annullate a causa di un problema fisico, una malattia che ancora oggi contraddistingue la vita di Alessandra Celentano.

Ne ha recentemente parlato, direttamente lei in prima persona ed è stata una delle cause che ha ridotto di molto la sua carriera nel mondo della danza.

Di quale malattia soffre Alessandra Celentano? Come detto, è stata lei stesso a parlarne non troppo tempo fa.

E’ un nome conosciuto, essendo una delle forme di insegnanti e docenti più conosciute in Italia, “nipote d’arte” essendo la figlia di Alessandro Celentano, fratello del cantante Adriano Celentano, decisamente conosciuto da molti decenni in ambito cantautoriale ma anche attoriale.

Nata nel 1966 è stata prima ballerina dell’Aterballetto, dopo aver preso una borsa di studio ed ha lavorato per molti anni con nomi di primo piano della danza e balletto sia di caratura nazionale che internazionale. E’ stata più volte direttrice artistica e dal 2002 al 2003 è Maître de ballet presso il Teatro San Carlo di Napoli.

Dal 2003 fa parte di Amici di Maria De Filippi, ruolo che l’ha resa sicuramente molto conosciuta da parte del mainstream per una certa severità di giudizio ma anche di alta professionalità che l’hanno resa molto conosciuta in moltissime applicazioni del programma, diventandone in qualche modo un emblema.

Si chiama sindrome dell’alluce rigido, molto comune tra i ballerini, problema che provoca una forma di irrigidimento dell’osso dell’alluce, dovuto a sforzi continui e movimenti che se non ben attenzionati e sottoposti a cure, può portare una difficoltà di movimento ed elasticità dello stesso. Come da lei ammesso, il problema è stato trascurato a lungo e la docente si è sottoposta per questo a vari interventi chururgici, l’ultimo effettuato nel 2017 che però non ha restituito appieno l’elasticità dell’aritcolazione, non permettendole di ballare.