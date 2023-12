Conosciutissimo come professore di canto presso Amici, Rudy Zerbi ha visto la propria popolarità crescere proprio con il programma sviluppato e portato al successo da Maria De Filippi in tanti anni ma ha anche collaborato con numerose altre personalità come Gerry Scotti e tante altre negli ultimi 20 anni. Non ha mai nascosto di aver avuto fasi difficili dal punto di vista personale e lavorativo da affrontare come il licenziamento arrivato a 40 anni.

Oggi conduttore televisivo di successo, resta molto legato al ruolo di professore di canto di Amici, ha preso parte anche da ospite e personaggio fisso oltre che giudice in format come Italia’s Got Talent, Tu si que vales e Pequeños Gigantes.

La personalità di Rudy Zerbi non ha mai fatto segreto anche dell’impatto che ha avuto Maria De Filippi poco dopo il licenziamento, che ha di fatto sviluppato una forma di apripista nel ruolo oggi più famoso.

Rudy Zerbi ed il licenziamento che gli ha cambiato la vita: “ho perso il lavoro a 40 anni”

Rudy Zerbi infatti era già discretamente conosciuto in TV dagli anni 2000, come ospite di vari programmi sulle reti Mediaset.

Nato a Lodi nel 1969, Rudy Zerbi (il cuo vero nome è Rodolfo) proviene da una famiglia di gestori di albergo e da sempre si è molto appassionato di musica: durante l’epoca giovanile si è dimostrato un ottimo studente, dopo aver ottenuto il diploma presso il liceo linguistico ha anche ottenuto una laurea in giurisprudenza decidendo però di differenziarsi nel settore musicale come DJ e successivamente come talent scount musicale.

Inizia ad essere famoso in TV, lavorando anche per programmi condotti dalla Gialappa’s Band e la sua collaborazione con Amici, inizialmente da personaggio “esterno” ha poi cambiato la vita professionale del giudice di canto. E’ stato infatti per circa una decina di anni amministratore delegato della Sony, ruolo che ha conferito un’ottima indipendenza economica ed un certo successo, quando a poco meno di 40 anni, come da lui rilevato, è stato licenziato durante una telefonata dagli Stati Uniti, di punto in bianco.

Avendo già lavorato con Maria De Filippi, è stata proprio lei una delle prime persone informate, ed essendo molto legato all’ambito della musica. E’ stata lei a portarlo poi a lavorare come professore di canto in un ruolo fisso che dal 2009 mantiene.