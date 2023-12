Lorella Cuccarini è, e resta una delle conduttrrici indubbiamente “simbolo” degli ultimi decenni, essendosi imposta fin da molto giovane come conduttrice e presentatrice ma anche come vero e proprio personaggio pubblico grazie soprattutto ad una estremamente prolifica capacità nel ballo, imponendosi anche rapidamente, già da ragazzina, in vari programmi televisivi.

Conosciuta anche per la propria attività di ballo e per il grande successo, che l’hanno resa la più amata degli italiani riconoscibilissima, non tutti sanno che circa vent’anni fa Lorella Cuccarini ha dovuto fare i conti con un tumore.

Grazie a delle cure mirate, come ha lei stesso definito, oggi la conduttrice e ballerina, che sarà tra le altre cose anche una delle co conduttrici della prossima edizione del Festival di Sanremo 2024 accanto ad Amadeus.

Lorella Cuccarini ricorda il tumore: “Ecco come mi sono ripresa”

La sua attività per forza di cose l’ha portata fin da molto giovane a seguire un regime di vita e di dieta estremamente rigido, di cui la stessa conduttrice a dichiarto di pentirsi in passato. In particolare alcuni regimi estremamente sbilanciati come iperproteici hanno avuto un impatto non positivo sulla sua salute e lei stessa ha dichiarato che potesse tornare indietro, non farebbe alcune scelte.

“Dopo i 40 è più facile perdere il controllo del proprio corpo” ha dichiarato più volte, e questo l’ha portata anche nel corso degli anni ad avere qualche difficoltà in più nel mantnere una salute quanto più perfetta possibile.

Nel 2002, quindi poco più di 20 anni fa le è stato diagnosticato un sospetto tumore alla tiroide, al quale è seguito un intervento di rimozione di questa particolare parte del corpo. Naturalmente ha avuto un impatto anche sulla forma fisica della conduttrice oggi 58enne, nativa di Roma, che ha iniziato ad oscillare dal peso forma originale anche di diversi chili.

E’ una dinamica conosciuta quando si va ad influenzare la tiroide in modo diretto o addirittura rimuovendola: qualcosa che Lorella Cuccarini non ha mai realmente nascosto e che ha portato ad un cambio strutturale di stile di vita. Grazie alla determinazione ed una dieta senza grandi rinunce, eccetto il pane, è riuscita a restare entro il peso forma di 56 kg, utilizzando la dieta dei 5 pasti al giorno, in quanto come da lei stesso dichiarato, in condizioni precedenti faceva ricorso ad una dieta che non era quella corretta per la propria forma di metabolismo e condizione