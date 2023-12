E’ senz’altro Amici di Maria De Filippi uno dei principali format di “casa Mediaset” concepito e portato avanti con grande arguzia e seguito proprio dalla storica conduttrice televisiva che si occupa da oramai molti anni in prima persona di quello che è ancora oggi uno dei principali format legati al ballo ed al canto in Italia. Molti nomi divenuti poi artisti di successo sono passati o addirittura hanno trovato la fama proprio con Amici, ma come ogni altro contesto simile, non tutti sono fortunati. Un ex allievo di Amici, decisamente promettente e che aveva già di fatto avviato la propria carriera musicale ha scelto in maniera spontanea di dire addio a questa carriera.

Si tratta sicuramente di una decisione non comune, in quanto il giovane, che aveva già iniziato ad accumulare successo anche al di fuori del programma, ha deciso di dire “basta”.

La situazione è stata resa ufficiale da lui stesso attraverso i propri social, sorpendendo ovviamente i vari fans che avevano iniziato a seguirlo da tempo ma anche gli appassionati di Amici.

Calma, Ex allievo di Amici abbandona la musica: ecco il motivo

Si tratta di “Calma”, nome d’arte dle cantante Marco Barbieri, nato a Pesaro, il 30 ottobre 1998 e che ha preso parte all’edizione di Amici 21, edizione che non ha visto la sua imposizione come vincitore, ma ha conferito sicuramente una grande visibilità a lui, essendo arrivato al Serale, oltre ad altri divenuti poi ancora oggi molt famosi come LDA e Albe (l’edizione 21 è stata vinta da Luigi Strangis).

Appassionato di musica fin da bambino, Marco Barbieri è stato indirizzato dal padre che suonava la chitarra, strumento che lui ha “preso in mano” fin dall’età di 5 anni e dopo aver anche vissuto a Londra per frequentare l’accademia Access To Music, è ritornato in Italia dove ha deciso di far diventare una “cosa seria” il proprio talento, notato anche dallo staff di Amici e da un nome famoso come Rudy Zerbi.

E’ stato eliminato per la fase finale ma i suoi brani sono stati comunque accolti molto bene anche sul web e sulle varie piattaforma di musica digitale come Spotify, condizione che ha portato un ottimo seguito in termini di ascolti. Ma il giovane ha detto basta, per motivazioni soprattutto emotive, legate ad una situazione che non hanno reso possibile di sfruttare appieno il suo talento, a partire dalle richieste del programma.

Da come si evince anche dal profilo ufficiale del cantante, la calma è sparita e dopo l’occasione “mandata dal cielo” ha incontrato parecchie difficoltà e per questo ha deciso di dire “basta” alla musica per prendersi cura della propria salute mentale.