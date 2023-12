La disputa tra Belen Rodriguez e l’ex compagno Antonino Spinalbese, centrata sull’affidamento della figlia Luna Marì, si protrae senza segni di attenuazione, trovando un picco di tensione durante le festività natalizie. La questione principale sembra ruotare attorno alla partecipazione del padre nella vita della bambina durante questo periodo delicato.

Spinalbese, da una parte, accusa Belen di avergli impedito di trascorrere del tempo con la figlia durante le festività di Natale, addirittura portandola in un viaggio in Argentina senza il suo consenso. Belen invece sostiene che Antonino abbia poco interesse per la figlia, solo durante le festività, “dimenticandola” gli altri giorni.

Belen contro Spinalbese: guerra social per la figlia Luna Marì

Sono quindi tanti gli attacchi avvenuti via social dai due, dove hanno continuato a rispondersi tramite delle storie e post su Instagram. Si tratta quindi di una situazione abbastanza seria, che coinvolge la piccola Luna.

Spinalbese, ha poi sottolineato l’importanza di concentrarsi sul futuro di sua figlia, che, a causa delle difficoltà incontrate da due persone adulte nell’affrontare i propri problemi in privato, ha dovuto affrontare un cambiamento sostanziale nella sua vita. “La disperazione mi ha spinto a questo punto, e ritengo che sia un nuovo inizio per me”, ha affermato, riflettendo sulle sfide che i padri affrontano in situazioni complesse. Ha chiuso il suo messaggio con un sentito “Vi chiedo scusa”, cercando di ristabilire un clima di rispetto e sensibilità nei confronti di chi lo segue e di coloro che sono coinvolti in questa vicenda.

Nei commenti, molti uomini esprimono solidarietà a Antonino, sottolineando la mancanza di tutela per i padri in Italia.

Tra i sostenitori, si nota anche il like di Alessandro Basciano, ex tronista e ex compagno di Sophie Codegoni, che di recente ha affrontato una separazione dalla compagna con cui aveva avuto un figlio pochi mesi prima. La situazione di Antonino sembra resonare con esperienze simili, evidenziando una problematica diffusa nel sistema di tutela dei diritti dei padri in Italia.

Dall’altra parte, Belen mantiene la sua posizione senza arretrare di un passo, mostrandosi fermamente convinta delle sue azioni. Di fronte alle recriminazioni di Antonino, che le rimprovera di aver portato in viaggio la figlia minorenne senza il suo consenso, Belen risponde categoricamente, definendo tali accuse gravi e suggerendo a Antonino di cercarsi un avvocato, poiché la situazione potrebbe finire davanti a un giudice.

Inoltre, Belen lancia stoccate velenose, affermando che persone senza occupazione tendono a disturbare coloro che ne hanno una per trarne vantaggio. Poi, con una frecciatina sarcastica, aggiunge che Antonino non si è accontentato di partecipare al Grande Fratello grazie a lei. L’atmosfera sembra carica di tensione e la sensazione è che la battaglia non sia destinata a concludersi qui. Nel frattempo, Belen è volata in Argentina con la figlia e il nuovo compagno Elio Lorenzoni.