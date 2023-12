Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: “Ci vediamo in tribunale” – un duro attacco

In questi ultimi giorni tra Belen Rodruguez e Antonino Spinalbese sono volati degli stracci e c’è stato un duri attacco tra gli ex. L’origine di tutto pare si nasconda dietro il fatto che la showgirl abbia scelto di trascorrere il Natale in un resort in Franciacorta insieme alla figlia Luna Marie e al nuovo compagno Elio Lorenzoni, per poi partire per l’Argentina.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono stati insieme per un po’ tempo, quando lei si era lasciata con il suo ex marito Stefano De Martino. Da questo amore è nata una figlia di nome Luna Marie, una bambina molto cercata. Il loro amore però non è durato a lungo e dopo poco tempo dalla nascita della figlia la coppia ha messo fine al loro amore.

Belen Rodriguez e Antonino spinalbese: il duro attacco

Il tutto ha avuto origine dai giorni natalizi, in quanto l’ex gieffino si è lamentato di non poter trascorrere il Natale con la figlia. A quel punto, davanti alle accuse di Antonino Spinalbese si è difesa dicendo “Ho letto degli articoli alquanto diffamatori ed equivoci sul mio conto, su mia figlia riguardanti il Natale. Ho visto post e stories create ad hoc cercando di passare per vittime davanti al pubblico ed alla gente italiana. Provando ancora una volta a mettermi in cattiva luce. Invito la persona che mi ha tirata in ballo ad occuparsi di sua figlia durante tutto l’anno. Lo invito a non nominarmi mai più pubblicamente, ma in forma privata, altrimenti sarò costretta a spiegare la verità. Ancora una volta, ormai non ho più problemi a farlo”.

Dopo questa dichiarazione della showgirl argentina non si è fatta attendere la replica da parte dell’ex compagno. “Sono purtroppo costretto per l’ennesima volta a dovermi difendere da accuse altrui infondate. Sono un padre premuroso e naturalmente amo mia figlia più di ogni altra persona. Lei è la mia ragione di vita. Essere padre vuol dire amare incondizionatamente una figlia, stare in silenzio e accettare passivamente tutte le decisioni e capricci altrui. Accettare contro la mia volontà di essere messo da parte, sentendo continuamente insulti e bugie sul mio conto. ma tutto ciò va bene, perché io sono il padre ed io sarò sempre disposto a soffrire sempre e solo per mia figlia. Chi è genitore sa bene quanto sia fondamentale essere presente, ogni giorno, nella vita di un figlio”