Ha esordito per la prima volta sul palco dello Zecchino D’Oro con “Il valzer del moscerino”. “Nei concerti, è straordinario vedere intere generazioni tra il mio pubblico, dalle nonne ai bambini. È divertente osservare le loro espressioni mentre eseguo sigle, alcune delle quali conoscono e altre no. Il rapporto che ho con il mio pubblico è meraviglioso e veramente emozionante; ho visto persino persone con le lacrime agli occhi, rivivendo i ricordi legati alle sigle dei cartoni animati con cui sono cresciuti.”

Nel 1986, faceva il suo ingresso su Italia 1 “Love me Licia,” l’adattamento italiano del rinomato cartone animato giapponese “Kiss me Licia.” In questa avventura, la giovane Cristina D’Avena interpretava il ruolo di Licia, affiancata da Pasquale Finicelli, il quale vestiva i panni di Mirko, il fidanzato di Licia e cantante della band Bee Hive. “Tra noi c’era molta simpatia,” svela Cristina per la prima volta, aggiungendo con un sorriso, “c’è stato un piccolo flirt, ma eravamo entrambi ventenni, quindi era normale che ci scappasse un po’ di innamoramento.”

Cristina D’Avena: il rimpianto di non aver avuto figli

La D’Avena, che aveva iniziato a plasmare il suo percorso musicale per i cartoni animati negli anni ’80 con la Casa Discografica Five Records (oggi Rti), fondata da Silvio Berlusconi, condivide riflessioni sul suo legame con il Cavaliere, scomparso il 12 giugno dello scorso anno. “Per molto tempo sono stata solo una voce, nessuno mi riconosceva o sapeva chi fossi,” spiega Cristina. “Berlusconi lo incontravo spesso perché Fininvest aveva investito considerevolmente nella televisione per ragazzi, e quindi teneva molto a me. Mi coccolava molto,” ammette, aggiungendo, “poi grazie a lui ho iniziato a farmi vedere, a partecipare alle prime trasmissioni, ho persino fatto ‘Bim Bum Bam’. Con me, Berlusconi è stato sempre un vero signore, una persona adorabile, sempre presente e generosa. La sua scomparsa è stata una grande perdita per me, e mi ha colpito profondamente.”

Quando si tratta della sua vita personale, Cristina D’Avena condivide che è stata fidanzata per molti anni e che ha ricevuto persino una proposta di matrimonio. Tuttavia, con un sorriso giocoso, scherza dicendo: “Per il momento ho declinato perché non riusciamo mai a metterci d’accordo. Ma mi piacerebbe molto, chissà, spero presto.” Ha spiegato infatti che ha dato priorità alla carriera perdendo così l’opportunità di avere figli. Ha rimpianto molto questa scelta ed è ormai tardi per farlo ed ha quindi smesso di provarci.

Tuttavia, Cristina sottolinea il suo ruolo affettuoso nei confronti dei bambini, affermando: “Mi sento la mamma di tutti i bambini. Ne ho molti intorno a me, attratti dal mio sorriso. Vengono da me, mi abbracciano e mi baciano.” La sua relazione speciale con i bambini, sebbene non abbia figli propri, evidenzia la sua affinità unica con il pubblico più giovane.