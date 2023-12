“Nel mese di agosto, ho attraversato la dolorosa esperienza della separazione”, rivela Martina Stella per la prima volta, condividendo i dettagli sulla fine del suo matrimonio con Andrea Manfredonia, procuratore sportivo e padre di suo figlio Leonardo. “Preferisco non entrare nei dettagli, ma posso dire che i motivi sono stati così difficili da superare, causandomi un dolore profondo. Guardo avanti focalizzandomi sui miei figli, che rappresentano la mia ragione di vita, e sul lavoro, che è stato un costante sostegno nei momenti più complicati della mia vita.”

“Preferisco mantenere riservate alcune informazioni,” ha spiegato l’attrice, attualmente single da circa quattro mesi, in un’intervista al settimanale Oggi. “Non solo per il mio pudore personale, ma soprattutto per proteggere i miei figli. Ginevra è in età pre-adolescenziale, quindi ciò che dico può influenzarla.” Riguardo alla sua scelta di non approfondire ulteriormente, è inevitabile il confronto con Belen Rodriguez e Ilary Blasi, che hanno parlato delle loro esperienze di tradimento. “Rispetto le loro scelte. Essendo personaggi televisivi più esposti di me, io, nel mio ruolo di attrice, posso cercare una maggiore protezione.”

Martina Stella: per la prima volta parla della separazione dal marito e i loro rapporti

Sui rapporti con l’ex marito, attualmente sono “buoni e rispettosi”. “Abbiamo un bambino insieme e abbiamo condiviso una storia significativa, quasi dieci anni, di cui sette di matrimonio.” La fine di questa relazione è stata una delusione “molto profonda”. “Non me l’aspettavo,” ha confessato alla rivista. “Tuttavia, intendo trasformare questa grande delusione in un’opportunità di crescita personale. Voglio che i miei figli vedano in me l’immagine di una donna forte che affronta tutto con dignità e coraggio.”

Al momento, è “troppo presto per proiettarmi in un’altra storia. Ci vorrà del tempo prima di ripartire.”

Martina è madre di due figli, Leonardo e Ginevra, frutto dell’amore con Gabriele Gregorini. Riflettendo sulle sue relazioni amorose, confessa di non aver avuto molta fortuna in amore, ma afferma di avere avuto successo nella sfera lavorativa e nell’amicizia, attribuendo la sua indipendenza e determinazione come fattori complicanti.

Parlando dei lavori declinati per i figli, Martina sottolinea che non li considera rinunce, bensì regali che si è fatta. Nel caso di Ginevra, ha respinto molte proposte, cercando di garantirle stabilità. Riguardo al provino per il ruolo di Carletta, considerava la possibilità che non fosse una parte da protagonista assoluta e sperava che le riprese avvenissero a Roma o nel Lazio. Tuttavia, afferma che non li chiama rinunce, bensì scelte consapevoli. Cominciando a lavorare molto giovane (a 16 anni ha debuttato con “L’ultimo bacio”), ha potuto prendere decisioni come acquistare la sua prima casa a soli 18 anni.

Senza rimpianti, Martina riflette sul suo percorso, dichiarando di non aver scalpitato per raggiungere il successo. Con una visione romantica del cinema, crede che il ruolo giusto arrivi non perché sei migliore, ma perché il regista pensa che tu sia la più adatta.