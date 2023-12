Anche oltremanica ed in numerosi paesi al mondo, l’impatto che ha la Royal Family britannica, ossia la famiglia reale che ha da sempre un’enorme influenza, che parte ovviamente da “casa madre” e si diffonde da sempre attraverso i vari tabloid locali oltre che con la stampa internazionale. Dopo molti anni contraddistinti tra le vicissitudini tra il Principe Harry e la consorte Megan, Carlo III è divenuto il più anziano monarca a diventare sovrano sul trono inglese, all’età di 73 anni, succedendo alla longeva madre Elisabetta III.

Di recente il sovrano britannico ha tenuto un’importante discorso di fine anno considerato particolarmente sentito, per una personalità quasi simbolicamente per sempre “in secondo piano” rispetto alla madre, venuta a mancare all’età di 96 anni dopo oltre 70 anni di regno.

E diverse fonti, nel complesso snodo di informazioni britannico (e non solo) parlano di un regno che non potrà essere comunque molto lungo, sia per le “pressioni” della prole, ma anche per una vera e propria condizione fisica che non sarebbe esattamente in grado di rendere il regno del sovrano britannico in una condizione eccellente.

“Re Carlo III ha una seria malattia”, ecco l’indiscrezione

Il diretto discendente è infatti il figlio William che già in passato avrebbe fatto diverse richieste per avere più influenza e potere sulla corona britannica , da parte di quello che è il successore proprio del padre, avendo ereditato da lui la nomenclatura ufficiale di Principe di Galles, che è anche il principale titolo in linea di successione per il trono britannico.

Ci sarebbero dissapori tra re Carlo ed il figlio William, primogenito avuto nel 1982 tra la relazione dell’allora principe e Diana Spencer, deceduta nel 1997, soprattutto votati ad una questione di influenza del re sui propri sudditi: William, poco più che quarantenne infatti vorrebbe non costituire solo una figura simbolo ma anche fornire un supporto politico maggiore, soprattutto nell’ambito dell’assistenzialismo, dato anche il numero di senzatetto e persone al di sotto della soglia di povertà nel paese.

Tra le altre cose, molti ifanno notare come molte delle voci di dissapori tra padre e figlio risultino invece gonfiati, ma altri sono addirittura sicuri di una condizione segnata da una malattia che potrebbe portare il sovrano, che ha guadagnato il titolo da circa un anno e mezzo, ad abdicare già nel 2024 e 2025. L’indiscrezione arriva da una personalità particolare come quella di Athos Salomé, una forma di “santone” che da molto tempo si considera un vero e proprio erede di Nostradamus.

Molti nel Regno Unito considerano William maggiormente portato a ricoprire la carica di re, anche per il prossimo futuro.