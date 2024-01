Anche se in questi giorni si sta già parlando di Sanremo, sui vari annunci dei bug o i cambi di regolamento, Amadeus ha comunque trovato il tempo, accompagnato dalla sua famiglia di salire sul palco e condurre lo spettacolo di Capodanno. Il pubblico è stato molto contento di questa cosa infatti come evince dalle storie Instagram di Jose, lo hanno acclamato con affetto e apprezzamento. La sua presenza, insieme alla famiglia ha reso tutto più bello e sicuramente indimenticabile oltre che coinvolgente per il pubblico sia lì che in TV.

Amadeus: acclamato con affetto dai fan al concerto di Capodanno

Lo spettacolo di Capodanno di Amadeus é stato fatto a Crotone ed è stato un vero e proprio evento memorabile, anche grazie alla presenza della moglie Giovanna e anche del figlio Jose. Come abbiamo detto prima, il figlio ha condiviso alcune stories per far capire la grande accoglienza data ad Amadrus ma anche a loro. Amadeus per ringraziare la folla riunita sotto il suo balcone, li ha salutati e ha mostrato gratitudine per il sostegno ricevuto.

Il giorno dopo, anche se faceva molto freddo, Amadeus ha comunque manifestato la sua gratitudine verso i suoi fan, andando di persona da loro che lo stavano aspettando. Condividere questi piccoli gesti ha reso l’inizio anno ancora più bello e dolce. Non ci resta che aspettare per vedere cosa combinerà a Sanremo 2024.

La sfida televisiva tra Mediaset e Rai non conosce tregua neanche durante l’ultimo dell’anno, con “L’anno che verrà” su Rai 1 e “Capodanno in musica” su Canale 5. La battaglia degli ascolti è diventata fondamentale per determinare il programma più seguito tra Amadeus e Federica Panicucci.

Nella serata del 31 dicembre, la vittoria di Rai 1 è stata schiacciante, conquistando il 40% di share e 6.202.000 spettatori, in netto contrasto con il 18.1% di share e 2.631.000 telespettatori di “Capodanno in musica”. Questo divario significativo non lascia spazio a dubbi: la proposta di Amadeus ha chiaramente conquistato di più il pubblico. Inoltre, “L’anno che verrà” ha regalato il primo meme dell’anno quando, durante il countdown, Amadeus ha interrotto Annalisa pochi secondi prima della mezzanotte.