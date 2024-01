Fabrizio Corona non ha ovviamente bisogno di vere presentazioni essendo uno degli elementi del mainstream più discussi da oramai molti anni a questa parte, soprattutto per il suo lavoro da paparazzo, ma anche da personaggio famoso vero e proprio con numerose denunce legate a varie forme di illeciti inerenti alla sua forma di lavoro, portato avanti sia in modo autonomo che attraverso società. Figura molto divisiva, discussa ed anche negli ultimi mesi, che ha fatto discutere di se per alcune forme di scandali legati ad esempio al mondo del calcio ed alla ludopatia di alcuni sportivi, non tutti sanno che Fabrizio Corona non è l’unico della famiglia a soffrire di problemi di salute, anche al figlio è stata diagnosticata una malattia.

Lo stesso Fabrizio ha dovuto anche nel recente passato stare in cura per diversi problemi di tipo fisico ma anche psicologico (come il disturbo di personalità borderline), che hanno messo a repentaglio la sua vita.

Di recente è stato infatti immortalato da alcuni social media anche mentre è in compagnia del figlio che però risulta ricoverato a causa di una malattia molto specifica.

Fabrizio Corona alle prese con la malattia del figlio: ecco qual è

Fabrizio Corona ha festeggiato il nuovo anno da “uomo libero”, come lui stesso ha definito durante questi giorni, in quanto dopo aver ricevuto una condanna di 7 mesi di reclusione dal tribunale di Milano per danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e tentativo di evasione (fatti che risalgono al 2021) ha dovuto sottostare ad un regime di prigionia, solo uno dei vari che hanno portato l’ex imprenditore a sottostare a denunce e condanne varie, per truffe ed estorsioni ma anche a dover essere ricoverato per diverse forme di problemi di salute.

Anche il figlio Carlos Corona, nato dalla travagliata relazione di Fabrizio con Nina Moric, attualmente pare ricoverato in una clinica specializzata, a causa di una malattia diagnosticata come psicosi acuta transitori, definita uno stato mentale in cui il soggetto ha difficoltà estreme nel relazionarsi con il prossimo e con l’ambiente circostante, arrivando a sviluppare pensieri e condizioni mentali semplicemente inesistenti. E’ una condizione non così rara, colpisce sempre più adolescenti e giovani adulti (il figlio di Fabrizio Corona ha infatti 21 anni) e se non diagnosticata e tenuta sotto controllo può portare nel corso del tempo anche a conseguenze più gravi che possono sfociare nella schizofrenia vera e propria.