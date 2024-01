Dal punto di vista dei nuovi calciatori che vengono progressivamente acquistati durante il mercato estivo, il Napoli raramente si è distinto per grandi “entrate” in quanto nell’ambito generale, il presidente De Laurentiis non predilige le spese del mercato di riparazione, decidendo le finestre invernali per ritoccare la rosa. Ma il campionato degli azzurri scudettati è stato deludente sotto praticamente ogni punto di vista finora, e come ammesso dallo stesso patron, arriveranno nel corso del mese di gennaio vari acquisti, con il primo che è quasi ufficiale, avendo il Napoli raggiunto l’accordo per il primo acquisto.

Si tratta di Pasquale Mazzocchi, esterno basso di difesa a destra, in grado di giocare anche come terzino alto, proveniente dalla Salernitana dove si è distinto grazie ad ottime prestazioni e rivelatosi uno degli artefici della doppia salvezza dei granata in massima serie nelle ultime stagioni.

Quasi certamente sarà lui il primo calciatore di rinforzo che subentrerà ad un altro, nel ruolo di “vice” Di Lorenzo.

Napoli, è quasi ufficiale il primo acquisto: ecco chi è

Pasquale Mazzocchi, nativo di Barra, una zona di Napoli, 28 anni compiuti, cresciuto calcisticamente nel Benevento, è poi passato tra le giovanili del Verona, ha raccolto le prime presenze da professionista nel Bellaria Igea Marina e poi nel Pro Piacenza.

Acquistato dal Rimini e poi dal Parmasuccessivamente, Mazzocchi con i ducali conquista tre promozioni consecutive, dimostrandosi come un elemento senz’altro duttile anche per la massima serie. Ritorna in B per conquistare minutaggio con Perugia e Venezia, fino a che non viene acquistato dalla Salernitana, nel mercato di gennaio del 2022. Dopo 2 anni quasi esatti, sulla base di un costo di cartellino che si aggira sui 3 milioni di euro, alla richiesta di 4 inizlale da parte dei granata, il Napoli ha trovato l’accordo con la Salernitana, con il calciatore che aveva dato fortemente l’impressione di voler vestire l’azzurro.

E’ quindi lui il primo tassello, che stesso nella giornata di mercoledì 3 gennaio dovrebbe sbarcare a Roma per le consuete visite mediche a Villa Stuart, iter che anticipa l’ufficialità dell’acquisto, che dovrebbe dare il “via libera” alla partenza in prestito di Alessandro Zanoli, che ha trovato poco spazio dato l’alto minutaggio di Di Lorenzo, Mazzocchi ha una peculiarità diversa, essendo più un terzino di spinta che di contenimento e quindi potendo anche giocare come esterno a tutta fascia di una difesa a 3, in un centrocampo a 5.