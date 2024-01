Stefano de Martino Alessia marcuzzi: belen Rodriguez conferma il gossip

Qualche tempo fa uno dei gossip che ha tenuto maggiormente banco in televisione e su tutti i giornali è stato quello riguardante un presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Ora a distanza di qualche tempo, e dopo che Belen Rodriguez, ex moglie del noto ballerino e presentatore, ha dichiarato che il loro matrimonio è finito per via dei numerosi tradimenti lui, lei ha confermato tutto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati sposati per alcuni anni, e dal loro matrimonio è nato un figlio di nome Santiago. Dopo una prima separazione i due sono tornati insieme nuovamente, ma poi si sono ancora lasciati. Solo recentemente lo showgirl argentina ha fatto chiarezza sulla fine del suo matrimonio ed ha dichiarato che finito per via dei numerosi tradimenti di lui.

Stefano DE martino Alessia marcuzzi: il flirt che li vedeva insieme confermato da belen Rodriguez

Belen Rodriguez si lascia alle spalle l’anno appena passato dopo aver passato un periodo parecchio buio. La showgirl argentina ha raccontato nello studio di Domenica In da Mara Venier di essere stata tradita molte volte dall’ex marito Stefano De Martino. Lei ha dichiarato anche di essere andata in depressione per via di questo e di esserne uscita solo dopo un bel po’ di tempo.

Sul suo profilo qualche follower ha chiesto se fosse vera la voce che vedeva Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi come amanti. La showgirl ha risposto con un lapidario “Confermo”. La showgirl argentina ha quindi così confermato il gossip che aveva tenuto banco nella estate del 2020, che era poi stato smentito sia da Stefano De Martino che da Belen Rodriguez.

Dopo ciò l’ex moglie di De Martino ha postato una storia su Instagram in cui si scusa con Alessandro Rosica, un esperto social di gossip che aveva fatto per primo circolare il pettegolezzo. Ecco le sue parole: “Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluto avvertire e io non solo non ho creduto ma si è preso anche delle brutte parole. Adessi devo solo dire che avevi ragione e grazie per i preziosi aggiornamenti”.