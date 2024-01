Tra le primissime partite di calcio italiano in questo inizio di 2024 prima del “ritorno in campo” della Serie A dopo le feste natalizie figurano le comunque molto interessanti gare di Coppa Italia, la principale forma di trofeo nazionale italiano che garantisce un trofeo importante e la partecipazione alla Supercoppa Italiana nella stagione successiva. In questo inizio di nuovo anno, la prima squadra ad aver giocato il percorso della coppa nazionale è stato il Milan, che nelle scorse ore ha battuto per 4 a 1 il Cagliari a San Siro, il processo degli ottavi di finale prosegue anche oggi 3 gennaio 2024 con due partite di Coppa Italia.

Si tratta di Atalanta Sassuolo e Roma Cremonese, due sfide decisamente interessanti in grado di evidenziare anche lo stato di forma delle quattro compagini oggi impegnate.

In molti casi le formazioni fanno ricorso anche ad un più o meno moderato turn over così da garantire spazio ai nuovi acquisti o anche chi ha giocato di meno.

Coppa Italia, 3 gennaio: Orario e probabili formazioni, dove vederla

La prima partita del giorno è Atalanta Sassuolo, la cui vincente andrà affrontare proprio il Milan, vincente con il Cagliari, nella sfida ai quarti di finale. La partita che si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo avrà inizio alle ore 19.00. La partita sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 e su Mediaset Play.

Le due compagini si sono già affrontate ad inizio campionato, precisamente allo stadio Mapei di Sassuolo dove è stata l’Atalanta ad uscirne vincitrice

Le probabili formazioni sono le seguenti.

Atalanta Sassuolo

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Missori, Tressoldi, Ferrari, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstvedt; Castillejo, Volpato, Laurienté; Mulattieri.

Roma Cremonese

Molto interessante anche Roma Cremonese, che si giocherà allo stadio Olimpico della capitale, March anche questo valido per i quarti di finale di Coppa Italia, anche questa sfida sarà trasmessa in chiaro su Canale 5.

Le probabili formazioni sono le seguenti.

ROMA (3-5-2) – Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Lukaku, Belotti.

CREMONESE (3-5-2) – Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Majer, Sernicola; Coda, Zanimacchia.