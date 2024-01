E’ la “zia degli italiani”, apprezzatissima figura femminile nonchè una delle più conosciute della TV italiana, anche se oramai disposta in una affidabilissima quanto apprezzata, Mara Venier ha consolidato il proprio ruolo televisivo in modo specifico e particolare nella diffusa presenza di conduttrice di format come Domenica In, ma non solo. Eppure non tutti conoscono un passato non comune proprio della nota conduttrice.

Anche il suo vero nome è diverso, come moltissime altre personalità, in passato ma anche in contesti attuali, anche se tutti la conoscono come Mara Venier.

Ed anche la vita privata, in gioventù è stata particolare, con una relazione sentimentale iniziata prestissimo.

Mara Venier, sai come si chiama veramente? Ecco il suo passato

Mara Venier in realtà si chiama Mara Povoleri, dal papà Giovanni, che ai tempi lavorava da fruttivendolo nella città di Venezia, dove è nata nel 1950 anche Mara. Nel corso degli anni però è cresciuta nella vicina Mestre dopo che il papà è riuscito a trovare lavoro come ferroviere.

In giovanissima età conosce il giovanissimo modello Francesco Ferracini, all’epoca agli esordi, e resta incinta proprio da lui quando lei ha ancora 16 anni: la prima figlia, Elisabetta, nasce nel 1968 dopo che Mara e Francesco sono portati a sposarsi in un “matrimonio riparatore”.

Gli esordi nella carriera sono da attrice arrivati un po’ in ritardo: dopo aver fatto la modella per una compagnia di abbigliamento, viene convocata giovanissima per un provino di un film di Vittorio De Sica, ma inizialmente non è sicura anche perchè il contratto prevede anche altri film e potenziali scene di nudo. Per diversi anni, dopo essersi trasferita a Roma fa la fotomodella per una rivista, e dal 1973 c’è il suo debutto al cinema come attrice prende parte a diversi film dopo l’esordio Diario di un italiano.

Ha preso parte a numerosi film, anche se dal 1993 ha deciso di abbandonare la recitazione, se non intraprendendo qualche cameo, successivamente parlando. La recitazione ha sviluppato una parte importante della sua vita, anche se si è fatta un nome soprattutto come conduttrice televisiva.

Ha avuto una relazione con Pier Paolo Capponi, conosciuto proprio su un set cinematografico, dal quale ha avuto anche un figlio nato nel 1975 e dopo aver brevemente avuto come marito Jerry Calà, è stata legata anche a Renzo Arbore fino al 1997. Dal 2006 è la moglie del produttore cinematografico Nicola Carraro.