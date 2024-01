La campionessa di nuoto Federica Pellegrini è diventato recentemente mamma, dando alla luce, con Matteo Giunta, la loro prima figlia. Con uno scatto condiviso sui social hanno fatto sapere ai fan della nascita della loro prima figlia, presentando al mondo la piccola Matilde. Nella foto che possiamo vedere, Federica è distesa sul letto con in braccio la foglia, mentre Matteo, felicissimo, immortala questo momento emozionante con un selfie. La scelta del nome ha sicuramente un significato speciale per l’intera famiglia.

Federica Pellegrini finalmente mamma: è nata la piccola Matilde

Attraverso un post social, la coppia ha condiviso il racconto di due giorni abbastanza complicati che però ha portato alla nascita della figlia. Il messaggio rifletteva un senso di sollievo e gioia nel comunicare che il parto, apparentemente lungo, ha finalmente portato alla nascita della neonata alle 6:51 del 3 gennaio 2024.

Sempre nel post di ringraziamento, hanno anche espresso la loro gratitudine a tutte le persone che li hanno seguiti durante questo viaggio. Hanno citato Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e hanno esteso la loro riconoscenza a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore, angeli che appunto li hanno sostenuti e aiutati in questo percorso molto significativo per la coppia, che ora abbraccia con amore la loro nuova vita familiare.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno unito le loro vite nel matrimonio il 28 agosto 2022. Sebbene la loro relazione fosse già consolidata da tempo, è stata resa pubblica solo nel 2021, al termine della quinta finale olimpica di Pellegrini, chiudendo un capitolo glorioso con il settimo posto nei 200 stile libero, che l’ha resa la prima donna a nuotare in cinque finali olimpiche. La campionessa ha rivelato due anni fa che senza Matteo avrebbe probabilmente smesso di nuotare qualche anno prima, sottolineando l’influenza significativa del marito sulla sua carriera.

Il loro amore è stato custodito con riservatezza per preservare sia la privacy che le rispettive carriere, dato il ruolo di Giunta come allenatore di Pellegrini. Tuttavia, ora la coppia condivide felicemente la loro storia sui social. In un’intervista nel podcast “Mamma Dilettante” con Diletta Leotta, Federica ha raccontato come è riuscita a conquistare Matteo, svelando che dopo una storia importante di tanti anni, iniziata con Filippo Magnini nel 2013 e conclusasi nel 2017, ha iniziato a vedere Giunta con occhi diversi. Ha confessato di essersi lanciata nel vuoto, spiegando che all’inizio Matteo manteneva un atteggiamento professionale, desideroso di mantenere un certo distacco per preservare la sua immagine da allenatore. Solo quando ha capito l’importanza della loro relazione, ha cambiato idea, segnando l’inizio di una storia d’amore che ora condividono apertamente.