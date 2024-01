Biagio Antonacci: età, malattia, canzoni, figli, moglie

Biagio Antonacci è un cantante e musicista italiano di grande successo, noto per la sua carriera di successo nel panorama musicale italiano. Il 21 gennaio 2024, sarà ospite a Domenica In, il salotto del primo pomeriggio di Rai Uno condotto da Mara Venier, dove presenterà il suo ultimo album intitolato “L’Inizio”. Questo nuovo lavoro discografico affronta in 15 brani temi importanti come la complessità del mondo, l’amore, il tempo e le contraddizioni. Ma chi è Biagio Antonacci e qual è la sua storia?

Biagio Antonacci è nato il 9 novembre 1963 a Milano ed è attualmente un artista di 60 anni sotto il segno dello Scorpione. Fin da giovane, ha dimostrato una grande passione per la musica e ha iniziato a suonare la batteria in alcuni gruppi locali. Nonostante la sua passione per la musica, non ha mai trascurato gli studi e ha conseguito il diploma in geometria.

Dopo aver terminato gli studi, Biagio Antonacci si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri e ha svolto il suo corso di formazione nella caserma di Torino. Durante il suo servizio a Garlasco, ha scoperto che Ron, un famoso cantante italiano, viveva in quel paese e ha deciso di incontrarlo. Durante l’incontro, Biagio Antonacci ha offerto a Ron un provino e, convinto del suo talento, lo ha presentato al frontman degli Stadio, che gli ha dato l’opportunità di aprire uno dei suoi concerti.

Nel 1988, Biagio Antonacci ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, dando inizio alla sua carriera di successo. Nel corso degli anni, ha scritto e interpretato numerose canzoni famose e amate, tra cui “Iris”, “Convivendo”, “Mi fai stare bene”, “Sappi amore mio”, “Pazzo di lei”, “Sognami”, “Se fosse per sempre”, “Chiedimi scusa” e molti altri successi.

Oltre alla sua carriera musicale, Biagio Antonacci è anche un grande amico della cantante italiana Laura Pausini. Recentemente, ha fatto una sorpresa al concerto di Laura Pausini a Milano, salendo sul palco e lasciando il pubblico senza parole.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Biagio Antonacci è una persona molto riservata e preferisce non essere al centro dell’attenzione per la sua vita personale. Da molti anni è legato sentimentalmente a Paola Cardinale, una giornalista di successo. Nonostante i loro 13 anni di differenza, la loro relazione è solida e nel 2021 hanno avuto un figlio di nome Carlo.

Prima della sua relazione con Paola Cardinale, Biagio Antonacci è stato sposato con Marianna Morandi, figlia del famoso cantante italiano Gianni Morandi. Il loro matrimonio è durato dal 1993 al 2002 e dalla loro unione sono nati due figli, Paolo nel 1995 e Giovanni nel 2001.

In conclusione, Biagio Antonacci è un cantante e musicista italiano di grande successo. La sua carriera è iniziata negli anni ’80 e ha continuato a collezionare successi nel corso degli anni. Oltre alla sua carriera musicale, è una persona riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ma è noto per la sua relazione con Paola Cardinale e la sua amicizia con Laura Pausini. Il suo ultimo album, “L’Inizio”, affronta temi importanti e si preannuncia come un successo.

