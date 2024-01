età, carriera, concerti, canzoni, Via dei Matti n°0

Alfio Antico è un artista poliedrico italiano, conosciuto come musicista, attore teatrale e cantante. È considerato uno dei principali esponenti della canzone popolare in Italia e si distingue anche per la sua abilità nel suonare strumenti a percussione. Il 24 gennaio 2024, è stato ospite del programma musicale “Via dei Matti n°0” trasmesso su Rai 3.

Nato nel 1956 a Lentini, una città nella provincia di Siracusa, Antico ha trascorso la sua giovinezza lavorando come pastore nella sua terra natia. È proprio in questo ambiente rurale che ha scoperto la sua passione per la musica, dedicandosi in particolare allo sviluppo e alla costruzione autonoma di tamburi e altri strumenti a percussione. Utilizzando la lavorazione del legno e la conciatura delle pelli di pecora, Antico ha creato strumenti unici e personalizzati.

La sua carriera è decollata quasi per caso quando è stato scoperto da Eugenio Bennato, fratello di Edoardo, durante una serata a Firenze. Bennato, cantautore napoletano, ha convinto Antico a registrare il suo primo album e da quel momento in poi ha iniziato a collaborare con importanti artisti del panorama musicale italiano, come Edoardo Bennato, Fabrizio De Andrè, Roberto Carnevale e Renzo Arbore.

Grazie a queste collaborazioni, Antico ha potuto intraprendere un percorso artistico di successo, partecipando a tour famosi come “Tamburi nella notte” nel 1998 e lavorando con etichette discografiche sia indipendenti che importanti. Inoltre, ha anche composto colonne sonore per film, come ad esempio nel 2010 per il film “Il volo”.

Un elemento distintivo di Antico è la sua collezione di oltre 70 tamburi e strumenti a percussione, tra cui spicca il tamburello o tammorra. Tutti questi strumenti sono stati sviluppati e intarsiati personalmente dall’artista stesso. La sua abilità nel suonare gli strumenti a percussione è stata acclamata sia in Italia che all’estero.

Oltre alla sua carriera musicale, Antico si è dedicato anche all’arte teatrale, sperimentando diverse forme espressive sul palcoscenico. Questa versatilità gli ha permesso di esprimersi in modo completo come artista, dimostrando le sue doti di musicista, attore e cantante.

La sua partecipazione al programma “Via dei Matti n°0” su Rai 3 è stata un’ulteriore conferma della sua importanza nel panorama musicale italiano. Durante la puntata, Antico ha avuto l’opportunità di esibirsi e mostrare al pubblico la sua abilità nel suonare gli strumenti a percussione, confermando ancora una volta il suo status di artista di grande talento.

In conclusione, Alfio Antico è un musicista e cantante italiano di grande talento, con una carriera lunga e ricca di successi. La sua abilità nel suonare strumenti a percussione, la sua voce potente e la sua capacità di coinvolgere il pubblico lo hanno reso uno dei principali esponenti della canzone popolare in Italia. La sua partecipazione al programma “Via dei Matti n°0” è stata solo l’ennesima dimostrazione della sua importanza e della sua influenza nel panorama musicale del paese.

