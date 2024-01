età, carriera, padre, vita privata, Instagram, fidanzata

Pietro Castellitto, figlio degli affermati attori e registi Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, è riuscito a crearsi una carriera indipendente nonostante l’etichetta di “figlio di”. Nato a Roma il 16 dicembre 1991, Pietro ha seguito le orme dei suoi genitori sin da giovane. Dopo aver frequentato il liceo classico e ottenuto una laurea in filosofia, ha fatto il suo debutto cinematografico nel film “Libero Burro” del padre, ottenendo un piccolo ruolo. Tuttavia, è stato il film “Non ti muovere” del 2004, tratto dal libro scritto dalla madre, a dargli la vera notorietà.

Pietro ha dimostrato le sue capacità attoriali in diverse opere, come “La bellezza del somaro” e “Venuto al mondo”, che gli hanno valso il plauso della critica. Ha interpretato il ruolo di Secco, il migliore amico del protagonista, nel film “La profezia dell’Armadillo”, tratto dai fumetti di Zerocalcare. Tuttavia, è stato il ruolo di Francesco Totti nel film “Speravo de morì prima” a renderlo particolarmente famoso.

Nel 2020, Pietro ha fatto il suo debutto come regista con il film “I Predatori”, dimostrando anche le sue abilità nella scrittura. Il film gli ha valso una candidatura come miglior regista esordiente e il prestigioso Nastro d’Argento. Nel 2021, ha fatto il suo esordio come scrittore con il romanzo “Gli iperborei”.

Il secondo film diretto e interpretato da Pietro come regista è “Enea”, uscito di recente. Nonostante il successo nella sua carriera artistica, la vita sentimentale di Pietro è stata oggetto di speculazioni. Si è vociferato di flirt con Giulia Bevilacqua, Virginie Marsan e Matilda de Angelis. Tuttavia, di recente è stato visto in atteggiamenti affettuosi con Benedetta Porcaroli, protagonista del suo ultimo film. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla natura della loro relazione.

Pietro è molto attivo anche sui social media, in particolare su Instagram, dove condivide foto e aggiornamenti sulla sua vita e sulla sua carriera. Tuttavia, nonostante la sua presenza online, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla sua vita privata o alle sue relazioni.

In conclusione, Pietro Castellitto è un attore e regista di talento che è riuscito a crearsi una carriera indipendente nonostante le aspettative che potrebbero derivare dal fatto di essere figlio di due celebri attori. Con il suo talento e la sua passione per l’arte, Pietro continua a far parlare di sé nel mondo dello spettacolo, dimostrando che il suo successo è frutto del suo impegno e delle sue capacità.

