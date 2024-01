età, programma, carriera, moglie, figlie, Instagram, Sanremo

Alessandro Cattelan è uno dei conduttori televisivi e radiofonici più amati e ambiti dalle reti italiane. Oltre ad essere un autore, è anche il volto del popolare format “Stasera c’è Cattelan” su Rai 2. La sua carriera è iniziata con una gavetta che lo ha portato a diventare una figura centrale nel mondo della conduzione.

Nato a Tortona nel 1980, Alessandro Cattelan ha attualmente 43 anni e compirà 44 anni il prossimo 11 maggio. Fin da giovane ha fatto parte del mondo dello spettacolo, facendo parte della giovane giuria della 30ª edizione dello Zecchino d’Oro. Negli inizi degli anni 2000, ha iniziato a condurre il programma “Viv.it” sul canale musicale VIVA, che successivamente è diventato Play.it dopo un cambio di nome in All Music.

Dopo aver lavorato per Mediaset, conducendo il programma per ragazzi “Ziggie” su Italia 1, Cattelan è diventato uno dei volti di MTV Italia a partire dal 2004. Ha condotto il programma “Most Wanted” e successivamente, negli Stati Uniti, ha presentato il format “Viva Las Vegas” insieme a Giorgia Saurina fino al 2006. Successivamente, è tornato in Italia per lavorare sia per Mediaset che per la Rai. È stato uno degli inviati del popolare programma “Le Iene” e ha partecipato anche a “Quelli che il Calcio”. Nel frattempo, ha anche lavorato in importanti emittenti radiofoniche come Radio Kiss Kiss, RTL 102.5 e Radio 105.

Nel 2011, Alessandro Cattelan è passato a Sky, diventando uno dei volti di punta dell’emittente. È diventato particolarmente popolare come conduttore del popolare talent show “X-Factor”, contribuendo al successo della versione italiana del programma. Nel 2014, ha debuttato come protagonista del suo format personale, “E poi c’è Cattelan”, ispirato ai late night show americani. Ha anche presentato una edizione dei premi “David di Donatello” e nel 2021 ha condotto il programma “Da Grande” su Rai 1. Ha ottenuto un grande successo con il suo docu-film “Alessandro Cattelan – Una semplice domanda” su Netflix.

Recentemente, durante un’intervista, Amadeus ha chiesto ad Alessandro Cattelan se sarebbe interessato a condurre il programma “Saremo” in futuro. Cattelan ha risposto scherzosamente che accetterebbe solo se Fiorello fosse coinvolto e se fosse un progetto divertente. Cattelan è sposato con Ludovica Sauer, una modella svizzera di origini brasiliane e tedesche, e insieme hanno due figlie, Nina e Olivia.

In conclusione, Alessandro Cattelan è un conduttore molto apprezzato in Italia, con una carriera che ha spaziato dalla radio alla televisione. Ha conquistato il pubblico con il suo stile unico e divertente, diventando una figura di riferimento nel panorama televisivo italiano.

