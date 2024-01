età, carriera, figli, moglie, Splendida Cornice, Instagram

Massimo Ghini è un attore e regista teatrale molto prolifico, presente in numerose produzioni, anche di tipo biografico. Ha avuto una carriera lunga e variegata, che gli ha permesso di trovare spazio sia nelle commedie che in ruoli drammatici e complessi. La sua duttilità e capacità espressiva lo hanno reso un attore molto apprezzato. È stato anche ospite nel programma televisivo Splendida Cornice, condotto da Geppi Cucciari, durante la puntata del 25 gennaio 2024.

Massimo Ghini è nato a Roma nel 1954 e compirà 70 anni nel mese di ottobre di quest’anno. Suo padre era originario di Parma ed è stato partigiano durante la seconda guerra mondiale, mentre sua madre era romana. Fin da giovane, Ghini si è appassionato al mondo dello spettacolo e ha iniziato la sua carriera come animatore turistico. Successivamente, ha intrapreso una intensa gavetta nel teatro, collaborando con autori importanti come Franco Zeffirelli e Gabriele Lavia. Ha anche lavorato come speaker radiofonico e doppiatore, dando la sua voce ad attori famosi come Nicolas Cage.

Il suo debutto come attore cinematografico risale al 1979, quando ha recitato nei film “Speed Cross” e “C’era una volta la legge”. Da allora, ha dimostrato di essere un attore molto versatile, in grado di interpretare sia ruoli comici che ruoli biografici. A partire dagli anni 2000, ha preso parte a numerosi film di questo genere, dimostrando la sua duttilità ed efficacia come attore. Ha interpretato Angelo Roncalli nella miniserie diretta da Giorgio Capitani e l’inventore Antonio Meucci nell’omonimo sceneggiato televisivo.

Negli ultimi anni, Ghini ha lavorato sia nei tradizionali Cinepanettoni di Carlo Vanzina che con registi autoriali come Gabriele Muccino. Ha ricoperto anche importanti ruoli istituzionali, come la presidenza del Sindacato Attori Italiani-CGIL e la presidenza di una sezione del PDS. È stato anche responsabile della cultura per il Partito Democratico nella regione Lazio.

Dal punto di vista personale, Ghini ha avuto una fugace relazione con l’attrice Sabrina Ferilli negli anni ’80, con la quale è rimasto in ottimi rapporti e ha continuato a lavorare in seguito. La sua relazione successiva con Nancy Brilli è durata circa tre anni. Nel 1994, è diventato padre di due gemelli, Camilla e Lorenzo, nati dalla relazione con Federica Lorrai. Da oltre 20 anni è sposato con l’ex costumista Paola Romano, con la quale ha avuto altri due figli, Leonardo nel 1996 e Margherita nel 1999.

Oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, Ghini è anche un grande appassionato di sport. Tifa per la Roma e segue con interesse il Palio di Siena.

In conclusione, Massimo Ghini è un attore e regista teatrale di grande talento e versatilità. Ha avuto una carriera lunga e variegata, interpretando ruoli sia comici che drammatici. È stato ospite nel programma Splendida Cornice e ha lavorato con importanti registi e autori nel corso degli anni. Dal punto di vista personale, è padre di quattro figli e è sposato da oltre 20 anni. È anche un grande appassionato di sport.

