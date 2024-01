Matilde Gioli chi è: età, carriera, compagno, Doc – Nelle tue mani

Matilde Gioli, nata nel 1989, è una giovane attrice italiana il cui talento è stato scoperto casualmente a 24 anni quando ha ottenuto una parte nel film “Il capitale umano” diretto da Paolo Virzì. Non avendo mai studiato recitazione, il suo successo improvviso ha colpito Virzì e la critica, che ha elogiato la sua prima performance e le ha assegnato numerosi premi.

Da allora, la carriera di Matilde ha decollato, diventando un volto noto sia per il grande che per il piccolo schermo. Ha recitato in molti film e serie TV, tra cui la serie “Doc – Nelle tue mani” in onda su Canale 5. Nel 2022 ha anche fatto il suo debutto come conduttrice presentando il primo reality show italiano su Netflix, intitolato “Summer Job”.

Matilde Gioli, il cui vero nome è Matilde Lojacono, è nata a Milano il 2 settembre 1989 e ha trascorso lì tutta la sua vita. Ha frequentato il Liceo classico Beccaria e a 16 anni ha avuto l’opportunità di partire per un’esperienza di studio all’estero con il programma Erasmus a Londra. Purtroppo, durante questo periodo, ha rischiato di rimanere paralizzata a causa di un incidente in piscina, ma fortunatamente dopo due anni è riuscita a recuperare la mobilità.

Dopo il suo ritorno in Italia, Matilde si è iscritta all’Università Statale di Milano e si è laureata in Filosofia. Nel 2013, mentre cercava un lavoro da comparsa per un nuovo film di Paolo Virzì, sua madre ha trovato un volantino che avrebbe cambiato la vita di Matilde. Ha deciso di presentarsi per divertimento e il regista, colpito da lei, le ha assegnato un ruolo più importante nel film “Il capitale umano”, interpretando Serena, la figlia di uno dei protagonisti interpretato da Fabrizio Bentivoglio.

Questo è stato l’inizio della sua carriera, che ha portato Matilde a vincere il premio Guglielmo Biraghi come migliore attrice emergente e successivamente il premio Alida Valli come migliore attrice non protagonista al Bari International Film Festival. Da quel momento, ha scelto di adottare il cognome della madre, Gioli, come nome d’arte.

Nel corso della sua carriera, Matilde ha recitato in numerosi successi televisivi, come il quinto episodio della prima stagione di “Gomorra”. Nel 2015 è tornata al cinema con il film “Belli di papà” di Guido Chiesa, per il quale ha vinto il premio Afrodite come migliore attrice emergente nel 2016. Ha poi partecipato alla miniserie “Di Padre in figlia” nel 2018 e al film “Moschettieri del Re – La penultima missione”. Dal 2020, è impegnata nella serie televisiva di Rai 1 “Doc – Nelle tue mani”, che le ha permesso di farsi conoscere ancora di più.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo molto poco, tranne il fatto che è fidanzata con l’istruttore di equitazione Alessandro Marcucci da alcuni anni. I due si sono conosciuti nel 2021 durante le riprese di “Doc 2”.

