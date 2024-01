Giusina in cucina | Ricetta rote di Melfi di Giusina Battaglia

Nella serie televisiva “Giusina in cucina” su Food Network, la giornalista e appassionata di cucina Giusina Battaglia ha condiviso la sua ricetta delle rote di Melfi, un dolce tradizionale siciliano. Questi dolci fritti sono composti da una cialda morbida ripiena di crema di ricotta e cioccolato, una vera delizia per il palato.

Gli ingredienti necessari per preparare le rote di Melfi sono: uova, latte, farina di maiorca di grano duro, ricotta, zucchero, gocce di cioccolato, olio per friggere e zucchero a velo.

Per iniziare la preparazione, bisogna creare la pastella. Sbattiamo le uova in una ciotola con una frusta manuale e aggiungiamo la farina setacciata. Continuiamo a mescolare e aggiungiamo il latte poco alla volta fino a ottenere una pastella liscia e senza grumi.

Successivamente, scaldiamo abbondante olio in una pentola e immergiamo uno stampo per rote di Melfi nell’olio caldo per qualche secondo. Quindi, intingiamo lo stampo nella pastella fino a metà della formella e nuovamente nell’olio. La cialda dovrebbe staccarsi da sola. Lasciamo friggere fino a quando diventa dorata e poi scoliamola su carta assorbente. Ripetiamo il processo fino a utilizzare tutta la pastella.

Passiamo ora alla preparazione della crema di ricotta. Lavoriamo la ricotta di pecora, ben sgocciolata, con uno zucchero in una ciotola usando una forchetta. Lasciamo riposare in frigorifero per un’ora e poi setacciamo la crema ottenuta. Aggiungiamo le gocce di cioccolato per rendere la crema ancora più gustosa.

Accoppiamo due frittelle per volta e farciamole abbondantemente con la crema di ricotta preparata. Infine, serviamo le rote di Melfi con una spolverata di zucchero a velo.

Le rote di Melfi di Giusina Battaglia sono un dolce irresistibile, perfetto per essere gustato in qualsiasi momento della giornata. Se siete interessati a scoprire altre deliziose ricette siciliane, potete trovare le creazioni di Giusina nel suo nuovo libro appena pubblicato in libreria o sul suo sito web, giusinaincucina.com.

Non perdete le nuove puntate di “Giusina in cucina” su Food Network, un’appuntamento imperdibile per scoprire i segreti della cucina siciliana preparata con passione e semplicità.

