Android 14 arriva su Nothing Phone: ecco la nuova beta

La tanto attesa versione di Android 14 sta per arrivare su Nothing Phone, il primo smartphone creato dall’azienda di Carl Pei. Si tratta della prima beta pubblica, chiamata Nothing OS 2.5, che permette a chiunque di dare un’occhiata in anteprima all’interpretazione di Nothing di Android 14.

Nonostante sia un aggiornamento significativo per Nothing Phone, l’azienda ha deciso di chiamarlo 2.5 anziché 3.0. Questo indica che per Nothing, gli aggiornamenti all’interfaccia sono più importanti della versione di Android in sé. Tuttavia, questo è più una questione di forma che di sostanza.

Le novità per l’interfaccia utente sono molte, come indicato nel changelog. La prima beta di Nothing OS 2.5 è stata rilasciata circa una settimana dopo l’avvio del rollout della versione stabile per i possessori di Nothing Phone 2. Ecco il changelog di Nothing OS 2.5 Open Beta 1 per Nothing Phone 1.

Per installare l’aggiornamento, è necessario seguire alcuni passaggi. Nothing ha consegnato l’aggiornamento beta di Android 14 per Nothing Phone 1 nel mese di dicembre. Ora sembra che la fase di test sia terminata e l’azienda è pronta a lanciare l’update utilizzabile di Nothing OS 2.5 basato sull’ultima versione di Android.

La stessa società ha confermato il pacchetto per il suo primo telefono su X e sul suo forum. Le novità introdotte in Nothing OS 2.5 includono una riprogettazione della schermata iniziale e di blocco. Inoltre, è stata aggiunta un’animazione Gliph quando si utilizza l’NFC. Sono stati aggiunti anche collegamenti veloci alla schermata di blocco, un nuovo editor di screenshot e vari widget, tra cui quello del lettore multimediale. L’aggiornamento promette anche una migliore stabilità del sistema e dell’autonomia.

Gli utenti di Nothing Phone 1 possono verificare la presenza dell’aggiornamento accedendo alle impostazioni e cliccando su Aggiornamenti di sistema. Non ci sono informazioni precise sui tempi necessari per la versione stabile di Nothing OS 2.5 per Phone 1. È probabile che inizialmente il pacchetto sia disponibile solo per un numero limitato di utenti, ma si prevede che sarà reso disponibile per tutti nei prossimi giorni.

