Inquinamento dell’aria, ecco finalmente l’app che ci segnala le zone più colpite: pazzesco

Il dibattito sulla qualità dell’aria sta tornando al centro dell’attenzione mediatica a causa dei continui superamenti dei limiti di accettabilità nella pianura padana. Per valutare l’inquinamento atmosferico e adattare il nostro stile di vita di conseguenza, soprattutto per quanto riguarda le attività all’aperto, sono disponibili diverse app. Inoltre, se si desidera conoscere il meteo e si è alla ricerca di un’app più precisa, ci sono anche applicazioni affidabili disponibili.

Alcuni smartphone offrono informazioni sulla qualità dell’aria e sull’inquinamento direttamente all’interno dell’app del meteo. Ad esempio, Samsung visualizza un indice di qualità dell’aria (IQA) con un colore che indica la qualità dell’aria. Cliccando su questo valore, si viene reindirizzati su Weather.com, dove è possibile ottenere ulteriori informazioni sulla costruzione di questo indice e sui dettagli di ogni inquinante. Tuttavia, probabilmente l’app del meteo di iPhone è la migliore in assoluto. Mostra una barra colorata con l’indicazione della qualità dell’aria e offre una mappa più dettagliata premendo su di essa. Inoltre, cliccando sulla mappa delle precipitazioni, è possibile selezionare il livello di qualità dell’aria e visualizzare una mappa dettagliata dell’inquinamento in tutta Italia e in gran parte d’Europa.

Un’altra app utile è Air Quality, che si distingue per la sua semplicità e immediata comprensibilità dei dati. Appena aperta, mostra immediatamente l’indicazione chiara della qualità dell’aria nella propria posizione. Sotto questa indicazione, è possibile selezionare ogni singolo inquinante e visualizzare un menu che spiega in modo comprensibile cosa contribuisce alla cattiva qualità dell’aria. Cliccando sulle tre barre in alto a destra, è anche possibile visualizzare le previsioni di inquinamento per i giorni successivi. Inoltre, l’app fornisce consigli rapidi per le persone allergiche, gli anziani, i bambini e coloro che desiderano praticare attività fisica all’aperto.

Un’altra app completa è IQAir, che raccoglie dati non solo attraverso satelliti, ma anche attraverso stazioni sulla qualità dell’aria che le persone possono acquistare e installare in casa. Questo la rende una delle app più complete a disposizione.

In conclusione, per valutare la qualità dell’aria e l’inquinamento, nonché per adattare le nostre attività all’aperto di conseguenza, sono disponibili diverse app. Sia Samsung che iPhone offrono informazioni sulla qualità dell’aria direttamente all’interno delle loro app del meteo, mentre app specifiche come Air Quality e IQAir offrono dati dettagliati e consigli per migliorare la qualità dell’aria. Utilizzando queste app, possiamo monitorare la qualità dell’aria nella nostra zona e prendere le misure necessarie per proteggere la nostra salute e l’ambiente.

Continua a leggere su Mondo Cellulare: Inquinamento dell’aria, ecco finalmente l’app che ci segnala le zone più colpite: pazzesco