Nuova modalità guida di Google Maps per smartphone: la notizia

Google ha recentemente annunciato una serie di modifiche in arrivo per Assistant di Maps per gli smartphone. Questi cambiamenti comporteranno la rimozione di diverse funzioni poco utilizzate o obsolete, che saranno sostituite da altri sistemi. Nonostante ciò, la modalità di guida di Maps non verrà completamente eliminata, ma potrebbe invece avere una seconda vita.

Negli ultimi tempi si è discusso molto sul futuro della modalità di guida in Maps e sembra che Google voglia mettere fine a tutte le speculazioni. Recentemente, Google ha parlato con 9to5Google per chiarire che la modalità di guida non scomparirà del tutto, ma potrebbe subire dei cambiamenti, perdendo alcune delle sue funzionalità attuali. Ciò potrebbe significare che potremmo trovarci con una modalità di guida limitata.

Per capire meglio il contesto, diversi utenti hanno notato un avviso all’interno dell’interfaccia della modalità di guida di Maps, che indicava che questa interfaccia potrebbe scomparire a partire da febbraio. Questo ha fatto pensare a molti che Google stesse per chiudere improvvisamente questo servizio, come spesso fa con altri suoi prodotti. Tuttavia, Google è tornata sull’argomento e ha comunicato che la modalità di guida di Maps non verrà completamente eliminata.

Questa modalità continuerà ad essere disponibile, ma sotto forma di una semplice barra nera posizionata nella parte inferiore di Maps. Questa barra consentirà solo l’accesso rapido ai comandi vocali di Assistant e alla gestione della riproduzione multimediale. In altre parole, la dashboard a cui eravamo abituati con l’attuale modalità di guida non sarà più disponibile e scompariranno tutte le opzioni ad essa collegate. Queste opzioni hanno migliorato l’esperienza degli utenti di Maps, soprattutto per coloro che lo utilizzano mentre guidano senza Android Auto.

Questi cambiamenti entreranno in vigore a partire dal prossimo 7 febbraio. Quindi, la situazione non è come era stata inizialmente descritta: la modalità di guida non sta scomparendo, ma verrà ridotta. Tuttavia, Google non ha spiegato le ragioni di questa scelta e sembra che a Mountain View non ci sia ancora una chiara direzione da seguire per migliorare l’esperienza degli utenti che utilizzano Maps mentre guidano con il telefono.

