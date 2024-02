Mattia Stanga, chi è: età, vita privata e carriera – MediaTurkey

Mattia Stanga è un influencer, comico e tiktoker italiano molto famoso. Nato e cresciuto a Brescia il 10 febbraio 1998, Mattia ha attualmente 25 anni. I suoi genitori sono Cristian ed Elisa e ha una sorella di nome Giulia, nata nel 2006. Dopo aver completato gli studi superiori, Mattia ha deciso di iscriversi alla facoltà di Economia Business e Management presso l’Università di Brescia.

Nonostante la sua popolarità sui social media, Mattia è molto riservato riguardo alla sua vita privata. Sul suo profilo Instagram, che conta un gran numero di follower, pubblica principalmente selfie e sketch comici, ma non rivela molto altro su di sé. È molto attento a mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, nonostante sia diventato famoso grazie ai social media.

Nonostante gli impegni universitari, Mattia è riuscito a costruire una carriera di successo su TikTok. Grazie alla sua comicità spontanea e sincera, è diventato molto popolare sulla piattaforma. La sua specialità è coinvolgere il pubblico con sketch divertenti legati alla quotidianità, utilizzando un tono ironico. La sua autenticità è il suo punto di forza e i suoi video sono diretti e naturali, senza effetti speciali o montaggi particolari. Si affida alla sua capacità di comunicazione unica e utilizza qualche scritta sovrimpressa per trasmettere la sua comicità irresistibile.

Nel 2022, Mattia è stato uno dei protagonisti dell’Eurovision, nella sua edizione torinese presentata da Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Ha presentato il pre-show sul canale Eurovision di TikTok, diventando il primo partner ufficiale della piattaforma per lo spettacolo. Sempre nel 2022, ha lanciato il suo primo podcast su Spotify chiamato “Sei Stanga?”, in cui ogni episodio esplora una sua paranoia in modo ironico e divertente.

Grazie alla sua popolarità sui social media, nel corso degli anni Mattia è diventato testimonial per diversi brand, tra cui Aperol, Pandora e Caffè Vergnano. Nel febbraio 2023, ha partecipato al Festival di Sanremo con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico più giovane. A settembre dello stesso anno, ha debuttato in televisione su Sky. Nel 2023, Amadeus ha annunciato che Mattia sarà uno dei presentatori del Prima Festival nell’edizione di Sanremo 2024, insieme a Paola e Chiara e Daniele Cabras.

In conclusione, Mattia Stanga è un influencer italiano molto popolare, conosciuto per i suoi video divertenti su TikTok. Nonostante la sua fama, è molto riservato riguardo alla sua vita privata e preferisce mantenere l’attenzione sul suo lavoro e sulla sua comicità. Grazie al suo talento e alla sua autenticità, ha ottenuto numerosi successi e opportunità nella sua carriera, diventando un volto noto sia sui social media che in televisione.

