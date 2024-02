Jori Delli: chi è la nuova fidanzata di Fred De Palma? – MediaTurkey

Fred De Palma è un cantante italiano molto famoso e apprezzato dal pubblico. Tuttavia, non sappiamo molto sulla sua vita privata, in particolare sulla sua relazione sentimentale. Fred De Palma è attualmente fidanzato con Jori Delli, una giovane influencer e modella.

Jori Delli è nata nel 1995 ed è di origine albanese, anche se è cresciuta a Mestre e ha trascorso gran parte della sua vita a Quarto d’Altino. Dopo aver frequentato la Facoltà di Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Torino, Jori ha intrapreso la carriera da modella. Ha iniziato a farsi notare come volto noto di SportItalia e ha anche condotto un programma dedicato al calciomercato.

La sua passione per il calcio e la sua esperienza nel settore l’hanno resa molto popolare sui social media, dove è diventata un’influencer seguita da molti. Tuttavia, la sua popolarità è cresciuta ancora di più quando è stata rivelata la sua relazione con Fred De Palma, il noto cantante reggaeton.

Prima di Fred De Palma, Jori è stata legata sentimentalmente a Simone Camoles, figlio dell’ex allenatore Giancarlo Camolese. Questa storia d’amore ha suscitato molto interesse e ha fatto parlare molto di Jori Delli.

Jori Delli è molto attiva sui social media e ha un grande seguito su Instagram, dove conta oltre 531 mila seguaci. Anche su TikTok, ha un numero considerevole di follower, con oltre 325 mila utenti che la seguono. È su TikTok che Jori ha ufficializzato la sua relazione con Fred De Palma, condividendo un video emozionante in cui i due si scambiavano un bacio.

Una curiosità interessante riguardante Jori Delli è il tentato flirt con una celebrità di Hollywood, Zac Efron. Tuttavia, questa storia non ha avuto molto successo.

In conclusione, Fred De Palma è attualmente fidanzato con Jori Delli, un’influencer e modella molto popolare sui social media. La loro relazione è stata annunciata ufficialmente su TikTok e ha suscitato molto interesse tra i fan dei due artisti. Jori Delli è una persona molto versatile e determinata, che ha dimostrato il suo talento sia come modella che come conduttrice televisiva. La sua storia d’amore con Fred De Palma ha sicuramente aggiunto un capitolo intrigante alla sua vita personale e ha reso entrambi ancora più famosi.

