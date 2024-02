Novità di spunte per Whatsapp? Ecco le ultime notizie

WhatsApp continua a proporre molteplici aspetti innovativi e aggiornamenti per migliorare l’esperienza degli utenti. Recentemente, è emersa una nuova funzionalità che offre alle aziende la possibilità di ottenere un badge verificato per i loro canali. Questa funzionalità, chiamata Meta Verified, potrebbe consentire alle aziende di ottenere il badge per i loro canali su WhatsApp. L’accesso a questo abbonamento sarebbe facoltativo e riservato solo alle aziende.

Attualmente, gli account Business e i canali verificati su WhatsApp hanno un badge verde accanto al loro nome. Tuttavia, poiché su altre app di Meta, come Facebook e Instagram, il badge di verifica è blu, WhatsApp potrebbe voler uniformare i colori. Secondo varie fonti, WhatsApp sta lavorando a una nuova pagina per gli utenti Business che consenta loro di aggiungere un badge “verificato” ai loro canali. Questa funzionalità sarebbe collegata al programma Meta Verified di Facebook e Instagram.

È importante sottolineare che questa nuova spunta di WhatsApp si riferisce solo al badge di verifica e non ha nulla a che fare con le spunte blu e grigie che indicano se un messaggio è stato inviato, ricevuto e visualizzato dal destinatario. Quindi, non ci sono indicazioni sul fatto che questa novità sia una priorità per Meta o che sarà presto disponibile per il pubblico generale.

In conclusione, WhatsApp continua a lavorare per offrire nuove funzionalità e miglioramenti ai propri utenti. L’ultima novità riguarda la possibilità per le aziende di ottenere un badge verificato per i loro canali. Questo abbonamento sarebbe facoltativo e riservato solo alle aziende. Attualmente, gli account Business e i canali verificati hanno un badge verde, ma potrebbero cambiare colore per uniformarsi agli altri servizi Meta. Tuttavia, non ci sono informazioni sul momento in cui questa novità sarà disponibile per il pubblico generale.

