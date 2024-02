Scaletta seconda serata Sanremo 2024: l’ordine dei cantanti e quando finisce

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 si preannuncia ricca di emozioni e sorprese. La scaletta degli artisti in gara è stata svelata e l’ordine di uscita è stato stabilito. Saranno 15 gli artisti che si esibiranno questa sera, mentre gli altri 15 si esibiranno nella terza serata. La conduzione, come di consueto, è affidata ad Amadeus, affiancato questa sera da Giorgia, che si cimenterà per la prima volta nella veste di conduttrice.

L’atmosfera che si respira al Teatro Ariston di Sanremo è sempre magica e l’attenzione dei media è altissima. Il Festival, giunto alla sua 74esima edizione, riesce ancora a coinvolgere il pubblico e a creare grande entusiasmo. La kermesse musicale si svolge dal 6 al 10 febbraio e viene trasmessa in prima serata su Rai Uno.

Tornando alla scaletta della seconda serata, vediamo quali artisti si esibiranno e in quale ordine. Ad aprire la serata sarà Fred De Palma con il brano “Il cielo non ci vuole”, presentato da Ghali. Seguiranno Renga e Nek con “Pazzo di te”, presentato da La Sad, e Alfa con “Vai”, presentato da Mr Rain. Dargen D’Amico salirà sul palco con “Onda alta”, presentato da Diodato, mentre Il Volo presenterà il brano “Capolavoro”, accompagnato da Rose Villain. Gazzelle si esibirà con “Tutto qui”, presentato da Bnkr 44, mentre Emma presenterà il brano “Apnea”, presentato da Santi Francesi. Mahmood salirà sul palco con “Tuta Gold”, presentato da Alessandra Amoroso, seguito da Big Mama con “La rabbia non ti basta”, presentato da Il Tre.

Continuando con la scaletta, The Kolors si esibiranno con “Un ragazzo una ragazza”, presentato da Angelina Mango, mentre Geolier presenterà il brano “I p’ me, tu p’ te”, accompagnato da Fiorella Mannoia. Loredana Bertè salirà sul palco con “Pazza”, presentato da Sangiovanni, e Annalisa presenterà il brano “Sinceramente”, presentato da Maninni. Irama si esibirà con “Tu no”, accompagnato da I Ricchi e Poveri, mentre Clara presenterà “Diamanti grezzi”, presentato da I Negramaro.

L’ordine di uscita dei cantanti è stato stabilito in modo da garantire una serata ricca di varietà e di emozioni. Ogni artista avrà modo di mostrare il proprio talento e di conquistare il pubblico con le proprie performance. La serata dovrebbe concludersi intorno all’1:45, un orario più precoce rispetto alla prima serata, che ha superato le 2:30 di notte.

Oltre alle esibizioni degli artisti in gara, la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 prevede anche la presenza di ospiti di grande rilievo. Tra di essi figurano l’attore americano Jhon Travolta, il cantante Leo Gassmann e il musicista Giovanni Allevi. La presenza di ospiti internazionali e di artisti di grande talento rende ancora più speciale questa edizione del Festival.

In conclusione, la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 promette grandi emozioni e sorprese. Gli artisti in gara si esibiranno in un ordine ben studiato, garantendo una serata varia e coinvolgente. Oltre alle esibizioni dei cantanti, gli ospiti speciali contribuiranno a rendere la serata ancora più indimenticabile. Il pubblico, gli appassionati di musica e i telespettatori non vedono l’ora di assistere a questa serata ricca di talento e di passione.

