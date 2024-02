Francesco Gabbani, chi è: età, vita privata e carriera – MediaTurkey

Francesco Gabbani è un famoso cantante italiano che ha raggiunto la fama grazie alle sue vittorie al Festival di Sanremo nel 2016 e nel 2017. È stato il primo artista nella storia del concorso ad essere vincitore sia nella categoria Nuove Proposte che nella categoria Big consecutivamente. Questo lo ha reso una delle icone attuali della musica italiana e venerdì avrà l’opportunità di esibirsi nuovamente sul palco dell’Ariston durante la serata dei duetti.

Francesco Gabbani, nome completo Francesco Gabbani, è nato il 9 settembre 1982 a Carrara, in Italia. Fin da piccolo è stato avvicinato alla musica grazie alla sua famiglia, che possiede un negozio di strumenti musicali. A soli 4 anni ha cominciato a sperimentare l’arte musicale e ha continuato a coltivarla nel corso degli anni. Prima di completare gli studi al liceo, a 18 anni, ha firmato il suo primo contratto discografico con un ambizioso progetto chiamato Trikobalto e ha registrato due album. Successivamente, ha intrapreso la carriera da solista nel 2013 con l’uscita del suo album “Greitist Iz”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la relazione più significativa di Francesco Gabbani è stata con Dalila Lardella, una tatuatrice. Dopo molti anni insieme, la coppia si è separata intorno al 2020 e il cantante ha iniziato a frequentare una ragazza di nome Giulia. Francesco ha dichiarato di essere molto fedele in amore ma di non avere figli.

Nel 2010, Francesco Gabbani ha deciso di separarsi dal suo gruppo per perseguire la sua carriera da solista. Dopo aver pubblicato diversi singoli, nel 2014 è uscito il suo primo album, “Greitist Iz”, che includeva brani come “I dischi non si suonano”. Due anni dopo, il cantante ha partecipato al Festival di Sanremo e ha conquistato il primo premio nella sezione Nuovi suggerimenti grazie alla sua canzone “Amen”. Successivamente, ha pubblicato un secondo album, “Eternamente ora”, e ha iniziato il suo primo grande tour, chiamato #gabbatour. Nel 2017, Gabbani è tornato sul palco dell’Ariston e ha vinto la 67ª edizione del Festival con il suo brano “Occidentali’s Karma”. Dopo il grande successo, ha continuato a lavorare alla sua musica e ha pubblicato altri due album: “Magellano” e “Viceversa”. Nel 2022, ha lanciato un programma televisivo chiamato “Ci vuole un fiore”, che affronta diverse tematiche legate all’ecosostenibilità e che presenta insieme a Francesca Fialdini. Nello stesso anno, ha fatto il suo debutto come attore recitando in un piccolo ruolo nel film “La donna per me”, diretto da Marco Martani. Tra i suoi progetti più recenti c’è l’album del 2022 intitolato “Volevamo solo essere felici”.

