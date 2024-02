Nuova serie 14 per Xiaomi: quando lo potremmo vedere?

Xiaomi, un colosso nel mercato della telefonia, è noto per la sua sistematicità nell’annunciare i nuovi smartphone. Di solito, i suoi dispositivi vengono lanciati inizialmente in Cina e successivamente nel resto del mondo.

Questo è stato il caso anche per gli Xiaomi 14 e 14 Pro, che sono stati ufficializzati in Cina alla fine di ottobre 2023 e presto saranno disponibili anche in Europa. Recentemente, Xiaomi ha annunciato la data della presentazione globale, che avverrà il giorno prima dell’inizio del Mobile World Congress 2024, il 25 febbraio, mettendo così in sfida Honor, un altro noto marchio di smartphone.

I nuovi telefoni Xiaomi della serie 14 avranno l’obiettivo di conquistare gli utenti con il loro comparto fotografico. Pertanto, il lancio ufficiale avverrà come sempre a Barcellona, come indicato sul sito ufficiale di Xiaomi, e ci aspettiamo di vedere le novità anche al Mobile World Congress. Dall’immagine pubblicata sui social, si può intuire che non sarà presentato un solo smartphone, poiché si parla di “Xiaomi 14 Series”. Pertanto, ci aspettiamo che siano lanciati sia Xiaomi 14 che Xiaomi 14 Pro, anche se ci sono state voci che suggerivano che quest’ultimo potesse rimanere esclusivo per il mercato cinese.

Non si sa ancora se sarà presentato anche lo Xiaomi 14 Ultra, che dovrebbe arrivare più avanti in primavera. In ogni caso, il 25 febbraio potremo vedere l’esibizione dei nuovi Xiaomi 14 e scoprire anche i prezzi e la disponibilità per il mercato europeo.

Il sistema operativo dei nuovi dispositivi sarà naturalmente Android 14. Tra le caratteristiche più attese, ci sarà un sensore di impronte digitali ultrasonico integrato nel display, resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP68 e audio stereo con altoparlanti doppi. Lo Xiaomi 14 Ultra sembra essere uno dei dispositivi di punta più interessanti del 2024, con un comparto fotografico mai visto prima su uno smartphone. L’azienda cinese ha voluto sfidare colossi come Apple e Samsung nel settore della fotografia computazionale, promettendo scatti di altissima qualità in qualsiasi condizione di illuminazione.

La presentazione ufficiale dei nuovi dispositivi è prevista per la fine di febbraio, presumibilmente in concomitanza con il Mobile World Congress di Barcellona. Oltre allo Xiaomi 14 Ultra, l’azienda potrebbe presentare anche altri dispositivi importanti come gli attesi Xiaomi 14 e 14 Pro, che si rivolgeranno alla fascia alta del mercato, e magari qualche sorpresa dal marchio Redmi.

Continua a leggere su Mondo Cellulare: Nuova serie 14 per Xiaomi: quando lo potremmo vedere?