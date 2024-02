Riccardo Cocciante, chi è: età, vita privata, carriera – MediaTurkey

Riccardo Cocciante è un noto cantautore e compositore, famoso per le sue straordinarie musiche per il musical Notre Dame de Paris. Nato il 20 febbraio 1946 a Saigon, in Vietnam, Cocciante ha attualmente 77 anni e un’altezza di 167 centimetri. Il padre del cantautore era di origine italiana, mentre sua madre era francese. A soli 11 anni, Cocciante si trasferì con la sua famiglia a Roma, dove iniziò a muovere i primi passi nel mondo della musica. Nel corso della sua vita, ha vissuto anche in America, in Francia e ha trascorso diversi anni a Dublino. Tuttavia, non è noto in quale città o paese si trovi attualmente.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Cocciante è sposato con Catherine Boutet, che è anche la sua manager. La coppia è molto riservata e non ha profili social, quindi molti dettagli sulla loro vita privata non sono noti, come ad esempio la data di nascita di Catherine. Si sono incontrati per la prima volta a Parigi, quando Catherine lavorava come funzionaria in una casa discografica. È stato amore a prima vista e dopo il matrimonio, Catherine è diventata la sua fedele manager.

La carriera di Cocciante è iniziata nei locali romani, dove si esibiva con un repertorio di testi in inglese. Dopo diversi provini, è stato messo sotto contratto dalla RCA Talent e ha debuttato nel 1968 con il nome d’arte Riccardo Conte, pubblicando un singolo che, purtroppo, non ha ottenuto grande successo. Tuttavia, il suo lavoro successivo, l’album “Anima” del 1974, prodotto da Marco Luberti, ha racchiuso il brano “Bella senz’anima”, che ha contribuito a farlo diventare uno dei grandi volti della musica italiana.

Il 1976 è stato un anno importante per Cocciante, poiché ha pubblicato l’album “Concerto per Margherita” e il brano omonimo, nato dalla collaborazione con Marco Luberti, è diventato uno dei suoi pezzi più famosi e lo ha consacrato come uno dei più grandi cantautori italiani. Successivamente, nel 1980, ha pubblicato l’album “Cervo a primavera”, il suo primo lavoro realizzato in collaborazione con Mogol.

Cocciante ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1991, salendo sul palco dell’Ariston e trionfando con il brano “Siamo insieme”. Lo stesso anno ha duettato con Paola Turci nel brano “E mi arriva il mare”. Cocciante ha deciso di tornare a Sanremo nel 2024 per partecipare alla serata dei duetti.

In conclusione, Riccardo Cocciante è un cantautore e compositore di grande talento che ha conquistato il pubblico con le sue emozionanti musiche per Notre Dame de Paris. La sua carriera è stata caratterizzata da successi e collaborazioni importanti, e la sua vita privata è rimasta sempre riservata grazie alla presenza discreta della moglie Catherine Boutet, che è anche la sua manager. Nonostante la sua età, Cocciante continua a essere un volto amato e apprezzato nella musica italiana.

