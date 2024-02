Anticipazioni La Promessa 22 Febbraio 2024: una scusa non basta…

Nel prossimo episodio de La Promessa, in onda il 22 Febbraio 2024, Martina si troverà ad affrontare una situazione difficile con Beatriz. Martina teme che la sua avversaria possa rivelare un segreto che potrebbe compromettere la sua reputazione. Per evitare ciò, Martina si umilierà chiedendo perdono a Beatriz, ma quest’ultima non sembra intenzionata a perdonarla e sarà determinata a ottenere vendetta. Nel frattempo, Catalina si trova in uno stato d’animo agitato a causa di Lorenzo, sospettando che il conte abbia secondi fini dietro i suoi elogi. Catalina condividerà le sue preoccupazioni con Manuel e suo padre Don Alonso deciderà di vigilare sul comportamento di Lorenzo.

Un’altra novità in arrivo nella puntata sarà l’arrivo di un nuovo insegnante alla tenuta. Don Romulo ha convinto il marchese a prendere provvedimenti per l’istruzione di Simona e Candela, e così arriva il maestro Orengo. Le due cuoche si mostrano entusiaste all’idea di partecipare alle lezioni e il maestro dovrà gestire efficacemente entrambe per garantire un percorso educativo fruttuoso. Resta da vedere se riuscirà a mantenere l’interesse e disciplinare l’impegno delle due ragazze così vivaci e determinate.

