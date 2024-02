Anticipazioni settimanali La Promessa: dal 26 Febbraio al 1 Marzo 2024

Le anticipazioni della serie La Promessa per la settimana dal 26 Febbraio al 1 Marzo promettono emozioni e colpi di scena per i telespettatori. La puntata di lunedì 26 Febbraio vede Jimena rivelare a Manuel di essere in dolce attesa, portando gioia e emozione nella loro vita. Nel frattempo, Jana fa una scoperta sconvolgente riguardo alla relazione segreta tra Elisa e Don Lorenzo, mettendo a rischio la reputazione dei Lujàn.

Il martedì 27 Febbraio, Salvador fa una proposta di matrimonio a Maria, dimostrando il suo desiderio di condividere la vita insieme. Nel frattempo, Manuel e Jimena condividono la notizia della gravidanza durante una colazione in famiglia, creando un’atmosfera di felicità e unione tra i membri della famiglia.

La puntata di mercoledì 28 Febbraio vede Catalina accettare la proposta di delegare la firma dei contratti a un rappresentante, per poter partire con Don Alonso e raggiungere Cruz in clinica. Catalina si trova a dover bilanciare il senso di responsabilità aziendale con il desiderio di essere al fianco di chi ama in un momento delicato.

Giovedì 29 Febbraio, Don Alonso chiede a Martina di allontanare Beatriz da La Promessa, mettendola di fronte a una missione difficile. Martina trova supporto in Curro, e i due giovani si avvicinano sempre di più, culminando in un bacio appassionato interrotto da un’improvvisa presenza.

Infine, venerdì 1 Marzo, l’annuncio della gravidanza di Jimena scuote tutti alla tenuta, in particolare Jana che reagisce con emozione. Nel frattempo, Simona suggerisce a Candela di preparare un caffè per Don Carlos, ma sembra nascondere un’intenzione misteriosa dietro il suo comportamento.

Le anticipazioni della settimana promettono colpi di scena e nuovi sviluppi nelle storie dei personaggi di La Promessa, tenendo i telespettatori con il fiato sospeso per scoprire cosa riserverà il destino loro.

