É sempre mezzogiorno | Ricetta piada matta di Antonella Clerici – MediaTurkey

Antonella Clerici, celebre conduttrice televisiva, si distingue per la sua energia e impegno. Oltre al suo ruolo serale in The Voice, si dedica anche alla cucina, proponendo ricette veloci e sfiziose. Tra le sue ultime creazioni spicca la piada matta, una deliziosa variante della classica piadina.

Per realizzare la piada matta, occorrono i seguenti ingredienti: una piadina, quattro pezzi di formaggio fontina o groviera, quattro cucchiai di passata di pomodoro, tre fette di prosciutto cotto, 100 grammi di mozzarella, un uovo, sale e origano. Il procedimento per preparare questa prelibatezza è semplice ma gustoso: si inizia condendo la passata di pomodoro con olio, sale, pepe e origano, poi si posizionano listarelle di formaggio sui quattro lati della piadina e si arrotola il tutto, fermando con degli stuzzicadenti per creare il cornicione.

Successivamente, la piadina viene messa in una padella calda e condita al centro con passata di pomodoro, mozzarella tritata, prosciutto cotto a fette e un uovo crudo. Si copre e si lascia cuocere finché l’uovo si rapprende. Il video completo della ricetta di Antonella Clerici è disponibile su RaiPlay, per seguire passo dopo passo la preparazione della piada matta.

Le informazioni e le immagini provengono dai siti ufficiali delle trasmissioni televisive, garantendo la correttezza e l’originalità delle ricette proposte. Se desiderate stupire i vostri ospiti con una piadina creativa e gustosa, seguite i consigli di Antonella e preparate la sua piada matta. Buon appetito!

