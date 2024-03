É sempre mezzogiorno | Ricetta fusilli pomodorini e stracciatella di Antonio Paolino – MediaTurkey

Antonio Paolino, chef noto per le sue abilità culinarie e la sua passione per la musica, ha recentemente condiviso una deliziosa ricetta durante una puntata di “È sempre mezzogiorno”. Si tratta di un piatto di fusilli pomodorini e stracciatella, perfetto per un pranzo estivo leggero e gustoso. La semplicità e la genuinità di questa ricetta lo rendono un’opzione ideale per chi cerca un pasto gustoso ma veloce da preparare.

Gli ingredienti necessari per la preparazione di questa ricetta includono fusilli, cipollotto, pomodorini datterini rossi e gialli, mandorle pelate, stracciatella, pecorino e parmigiano grattugiati, basilico, olio, sale e pepe. Il procedimento per la preparazione del piatto è piuttosto semplice: si inizia tagliando e sbollentando i pomodorini, poi si rosola il cipollotto e le mandorle in padella con un filo d’olio. Successivamente si aggiungono i pomodorini sbollentati, sale e pepe, e si lascia cuocere per alcuni minuti.

Una volta pronto, parte del condimento viene trasferito nel mixer insieme a basilico fresco e olio, frullando il tutto fino a ottenere una crema. Questa crema viene poi aggiunta ai pomodorini interi nella padella. A parte, si cuoce la pasta e si salta con il sugo preparato in precedenza. Si aggiunge poi la stracciatella, il pecorino e il parmigiano grattugiati per mantecare il tutto. Infine, il piatto viene servito con la restante stracciatella e basilico fresco.

Il risultato finale è un mix di sapori mediterranei che sicuramente conquisterà il palato di chiunque lo assaggi. Questo piatto evoca il calore dell’estate e i profumi freschi dell’orto, rendendolo perfetto per una cena in famiglia o tra amici. Se siete interessati a scoprire altre ricette e suggerimenti culinari da parte di Antonio Paolino e degli altri chef di “È sempre mezzogiorno”, potete trovare i video delle puntate su RaiPlay. Buon appetito!

