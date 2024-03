Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18 Marzo 2024: nuovi risvolti per Marcello

Le anticipazioni della prossima puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 18 Marzo 2024, svelano che Adelaide sarà arrabbiata con Marcello per non essersi presentato all’inaugurazione della casa-famiglia di Marta. Questo comportamento deluderà le aspettative della Contessa, che nutre ancora sentimenti per l’ex barista nonostante abbiano terminato la relazione. Tuttavia, Marcello contatterà Adelaide per chiederle aiuto riguardo a un investimento, dando loro l’opportunità di rivedersi e di discutere della situazione.

Nel frattempo, la gara di ballo si avvicina e Elvira si trova senza un luogo adatto per allenarsi. Delia interverrà chiedendo a Salvatore di ospitare Elvira e Tullio al Caffetteria per le prove, permettendo loro di prepararsi adeguatamente per la competizione. Salvatore accetterà, mosso dall’amore per Elvira, anche se non sarà facile per lui vedere la donna ballare con un altro. Questa situazione porterà a delle complicazioni emotive per il proprietario del Caffetteria.

Nel frattempo, al Paradiso delle Signore c’è grande agitazione per la presentazione delle nuove collezioni. È il momento di selezionare i modelli che sfileranno con gli abiti di punta durante l’evento. Le Veneri spingeranno per la candidatura di Rosa, mentre Botteri ha già in mente il suo modello preferito. Nel frattempo, Matilde sarà gelosa della forte connessione tra Vittorio e Marta e, convinta che ci siano sentimenti reciproci tra di loro, avrà un confronto con la Guarnieri.

Le anticipazioni della puntata mostrano anche i vari intrecci emotivi e professionali tra i personaggi, con Adelaide che dovrà affrontare i suoi sentimenti per Marcello, Salvatore che dovrà gestire la presenza di Elvira al Caffetteria e Matilde che sarà alle prese con la gelosia nei confronti di Vittorio e Marta. La soap opera si prepara a offrire nuovi colpi di scena e sviluppi nelle trame dei protagonisti, promettendo emozioni e intrighi per i telespettatori.

