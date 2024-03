É sempre mezzogiorno | Ricetta costolette di agnello in vignarola di Gian Piero Fava – MediaTurkey

Gian Piero Fava, noto chef romano, propone una deliziosa ricetta per Pasqua: le costolette di agnello in vignarola. Questo piatto tipico della tradizione romana è perfetto per celebrare la festività pasquale con gusto e autenticità. Per prepararlo, avremo bisogno di ingredienti di prima qualità, come un carrè di agnello, uova, grissini, pangrattato, formaggio grattugiato, cipolla, burro chiarificato, erbe aromatiche e spezie, guanciale, carciofi, piselli, asparagi, lattuga, cipollotto, menta e cialde al formaggio.

La preparazione inizia con la pulizia e il taglio dei carciofi, che vengono poi sbollentati. In un tegame, si fa soffriggere la cipolla tritata insieme al guanciale a striscioline. Si aggiungono gli asparagi, i carciofi e i piselli, lasciando rosolare per amalgamare i sapori. Si incorporano le foglie di lattuga, la menta e il pepe, continuando la cottura e mescolando di tanto in tanto. Nel frattempo, si preparano le costolette di agnello passandole nel formaggio grattugiato, nelle uova sbattute con noce moscata e nel pangrattato con grissini sbriciolati. Le costolette vengono fritte in burro chiarificato con foglie di cipolla, rosmarino e salvia fino a doratura.

Le costolette vengono servite su un letto di vignarola e completate con cialde di formaggio stagionato. Questa ricetta è un perfetto connubio tra la tradizione romana e il gusto pasquale, in grado di soddisfare i palati più esigenti. I video delle ricette di Gian Piero Fava sono disponibili su RaiPlay, per permettere a tutti di replicare questa prelibatezza in famiglia o con gli amici. Un invito a gustare questo piatto con entusiasmo e buon appetito!

