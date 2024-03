É sempre mezzogiorno | Ricetta frittura alla pizzaiola di gemelli Billi – MediaTurkey

In occasione del giovedì Santo, che precede il venerdì di passione, i gemelli Billi hanno portato un tocco di allegria con la loro innovativa ricetta: la frittura alla pizzaiola. Questo antipasto tipico del Piemonte è una miscela di sapori e ingredienti che conquista il palato di chiunque lo assaggi. La combinazione di ingredienti come prosciutto cotto, provolone, formaggio grattugiato, besciamella, spianata calabra, zola, brie, provola affumicata, taleggio, salsa al pomodoro, mozzarella, basilico, uova, pangrattato, passata di pomodoro, cipolla in polvere, origano, paprika dolce e olio per friggere crea un’esplosione di gusto unica.

Per preparare questa delizia, è necessario mescolare il latte con il burro e il sale in un pentolino, aggiungere la farina e mescolare fino a ottenere un composto liscio. L’impasto va quindi avvolto nella pellicola e lasciato raffreddare. Successivamente, si prepara la panatura mescolando pangrattato, paprika, origano, cipolla essiccata, formaggio grattugiato e passata di pomodoro. Si prosegue con la preparazione dei diversi ripieni, che vengono poi inseriti tra due dischi di impasto e sigillati con cura. Dopo aver passato i fagottini nell’uovo sbattuto e nella panatura alla pizzaiola, si procede con la frittura in olio caldo fino a doratura.

La frittura alla pizzaiola proposta dai gemelli Billi è un’armoniosa combinazione di sapori e profumi che sicuramente conquisterà tutti i commensali. Per chi desidera rivivere l’esperienza culinaria, è possibile trovare i video delle ricette di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay. Un invito a gustare e apprezzare questa prelibatezza che saprà deliziare il palato di chiunque decida di provare questa ricetta originale. Buon appetito!

