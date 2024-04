É sempre mezzogiorno | Ricetta omelette faraoniche di Chloe Facchini – MediaTurkey

L’omelette faraonica è una ricetta gustosa e abbondante, perfetta per un pasto principale. La chef Chloe Facchini ci presenta la sua versione di questo piatto ispirato alla cucina francese.

Gli ingredienti necessari per preparare l’omelette sono: 18 uova, asparagi, spinacini, carote, cipollotti, formaggio brie, formaggio roquefort, fontina, burro, olio, sale e pepe. Una combinazione di ingredienti che promette un’esplosione di sapori in ogni boccone.

Il procedimento per preparare l’omelette è abbastanza semplice ma richiede attenzione. Si inizia sbattendo le uova con sale e pepe in una ciotola. Successivamente si scalda una padella con del burro e si versa il composto di uova, mescolando costantemente fino a ottenere una consistenza cremosa. A questo punto si aggiunge la farcitura al centro dell’omelette, composta da asparagi lessi e formaggio brie a pezzetti. Si piega l’omelette su se stessa e si cuoce fino a ottenere una consistenza dorata e cremosa.

Per dare un tocco di originalità alla ricetta, si possono aggiungere degli spinacini frullati alle uova per una versione più verde, oppure cipollotto appassito con fontina a pezzetti per un sapore più intenso. Le varianti permettono di personalizzare l’omelette e renderla ancora più gustosa.

La chef Chloe Facchini ha presentato questa ricetta nella trasmissione “È sempre mezzogiorno”, mostrando passo dopo passo la preparazione. Se siete interessati a vedere il video completo della ricetta potete trovarlo su RaiPlay, per replicare facilmente la preparazione a casa vostra.

L’omelette faraonica di Chloe Facchini è un piatto che unisce sapori e colori in modo armonioso, conquistando il palato di chiunque ami la cucina creativa e sfiziosa. Preparatela a casa e lasciatevi sorprendere da questa delizia culinaria che saprà appagare i vostri sensi.

