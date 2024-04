É sempre mezzogiorno | Ricetta burridda di seppie con bietole di Ivano Ricchebono – MediaTurkey

E’ sempre importante mantenere una dieta equilibrata e leggera, specialmente dopo le festività in cui si tende a concedersi qualche eccesso culinario. Evelina, la nutrizionista di fiducia, consiglia di seguire una dieta sana e bilanciata per ritrovare la forma fisica. Per questo motivo, Ivano Ricchebono, il famoso chef televisivo, ha deciso di proporre una ricetta di mare di stagione: la burridda di seppie con bietole. Questo piatto unisce la freschezza del pesce con la leggerezza delle verdure, offrendo un’opzione gustosa per chi desidera mantenersi in forma senza rinunciare al gusto.

Gli ingredienti necessari per preparare la burridda di seppie con bietole sono facilmente reperibili: seppie, bietole, cipolla, aglio, pomodori, salsa di pomodoro, vino bianco, brodo di pesce, prezzemolo, erba cipollina, peperoncino, olio, sale, pepe, pagnotta e aglio. Il procedimento inizia con la preparazione di un soffritto di cipolla, aglio, prezzemolo e peperoncino, che viene poi unito alle seppie tagliate a filetti. Successivamente si aggiungono i pomodori a pezzetti e la passata di pomodoro, e si sfuma con il vino bianco. Le bietole vengono pulite e aggiunte al resto degli ingredienti in pentola, coprendo il tutto con il brodo di pesce e lasciando cuocere dolcemente per un’ora. Il piatto viene poi servito con crostini all’aglio, che aggiungono croccantezza e sapore alla preparazione.

La burridda di seppie con bietole di Ivano Ricchebono è un piatto completo e gustoso, ideale per coloro che desiderano seguire una dieta leggera ma non vogliono rinunciare al piacere della buona cucina. Questa combinazione di sapori mediterranei conquisterà il palato di tutti gli amanti del pesce e delle verdure. La video ricetta di questo piatto e molte altre sono disponibili su RaiPlay, consentendo di replicare la preparazione passo dopo passo e deliziare amici e parenti con una cena sana e gustosa. Seguendo i consigli di Evelina e di Ivano Ricchebono, è possibile mantenere una dieta equilibrata e piena di gusto. Buon appetito!

