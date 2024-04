É sempre mezzogiorno | Ricetta pasta al tonno cremosa di Antonio Paolino – MediaTurkey

Le festività sono ormai terminate e con esse le abbuffate natalizie. È ora di iniziare a pensare a piatti più leggeri e salutari per il pranzo, e Antonio Paolino ci propone la sua ricetta di pasta al tonno cremosa, perfetta per un pasto veloce e gustoso.

Gli ingredienti necessari per preparare questa delizia sono: 320 g di farfalle, 65 g di pomodori secchi, 1 cipollotto, 3 acciughe sott’olio, 200 g di stracchino, 160 g di tonno, un ciuffo di prezzemolo, 50 g di olio extravergine d’oliva, pepe rosa e sale.

Il procedimento per realizzare la pasta al tonno cremosa è piuttosto semplice: iniziate frullando lo stracchino insieme alla maggior parte del tonno sgocciolato. Successivamente, in una padella, fate soffriggere il cipollotto tritato con un filo d’olio insieme alle acciughe sott’olio. Aggiungete il tonno rimasto e i pomodori secchi reidratati e tritati, lasciando insaporire per qualche minuto. Aggiungete un mestolino di acqua di cottura della pasta al condimento e lasciate insaporire. Scolate la pasta al dente e saltatela in padella con il condimento e il prezzemolo tritato. A fuoco spento, unite la crema di stracchino e mantecate il tutto, aggiungendo acqua di cottura se necessario.

Se vuoi vedere la preparazione dettagliata di questa e altre ricette, puoi trovare i video di “È sempre mezzogiorno” su RaiPlay. Tieni presente che questo non è il sito ufficiale della trasmissione, ma solo un raccoglitore di ricette con immagini tratte dai canali ufficiali dei programmi.

Prepara quindi questa gustosa pasta al tonno cremosa seguendo i consigli di Antonio Paolino e concediti un pranzo leggero ma saporito. Buon appetito!

